Dünya

İsrail'e ait İHA'nın Lübnan’ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü

İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Ekrem Biçeroğlu  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
İsrail'e ait İHA'nın Lübnan’ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Nebatiye’ye bağlı Zehrani bölesinde bir araca hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda yaşamını yitiren kişinin cenazesi bölgedeki bir hastaneye nakledildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, hedef alınan bölgede ise İsrail’e ait İHA'ların alçak irtifadan uçmaya devam ettiğini aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

NNA'da yer alan bir diğer haberde ise Zehrani bölgesinde saldırıda hayatını kaybeden kişinin, "Havana Lübnan" haber sitesinin muhabiri, gazeteci Muhammed Şehhade olduğu bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Adraee, saldırıda öldürülen Muhammed Şehhade'nin Hizbullah'ın Rıdvan Gücü'nde istihbarat subayı olarak çalıştığını iddia etti.

Şehhade'nin Rıdvan Gücü’nün askeri kapasitesini ve operasyonel hazırlığını inşa etmeye çalıştığını öne süren Adraee, bunun İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin açık bir ihlali anlamına geldiğini savundu.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

