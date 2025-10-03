Dolar
41.68
Euro
48.95
Altın
3,859.81
ETH/USDT
4,467.50
BTC/USDT
120,003.00
BIST 100
10,933.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyine hava saldırıları orman yangınlarına yol açtı

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği “şiddetli” hava saldırıları, geniş çaplı orman yangınlarına neden oldu.

Esat Fırat  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
İsrail'in Lübnan'ın güneyine hava saldırıları orman yangınlarına yol açtı

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail ordusu, şafak vakti Yukarı Nebatiye beldesinin kuzey eteklerindeki Ali Tahir ormanlarını hedef aldı.

Haberde, hava saldırılarında çok sayıda füzenin ateşlendiği, patlamaların güneydeki çeşitli bölgelerde hissedildiği ve büyük orman yangınlarını tetiklediği aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Can kaybına ilişkin herhangi bir bilgi verilmeyen haberde, saldırıların çevredeki onlarca evde hasara yol açtığı, bazı binalarda çatlaklar oluştuğu ve çok sayıda ev ile iş yerinin camlarının kırıldığı kaydedildi

Ali Tahir ormanlarının, savaşın sona ermesinden bu yana dördüncü kez bu denli şiddetli saldırılara maruz kaldığı ifade edildi

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hizbullah’a ait silah depoları, askeri binalar ve yer altı altyapısının hedef alındığı ileri sürüldü

Açıklamada, İsrail’in "tehdit unsurlarını yok etme yönündeki çalışmalarını" sürdüreceği vurgulandı

İsrail ordusunun dün Lübnan’ın güneyindeki Cezzin kentine bağlı El-Curmuk bölgesinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 mühendis yaşamını yitirmişti.

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırılarını başlatmış, bu süreç Eylül 2024’te tam anlamıyla bir savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500’den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 281 kişi öldü, 624 kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığı ve Yeşilaydan bağımlılıklarla mücadelede ortak adım
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına Türkiye'de protestolar sürüyor
MİT'ten son 3 yılda Mossad'ın ajan ağına yönelik 6 operasyon
Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
Fatih Altaylı "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan hakim karşısında

Benzer haberler

İsrail'in Lübnan'ın güneyine hava saldırıları orman yangınlarına yol açtı

İsrail'in Lübnan'ın güneyine hava saldırıları orman yangınlarına yol açtı

İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde 28 Filistinliyi öldürdü

İsrail saldırısında ailesini kaybeden ve ağır yaralanan Filistinli çocuk tedavi olmak istiyor

İsrail’in meşruiyet krizi derinleşiyor: Sumud Filosu'na yönelik saldırının etkileri ne olacak?

İsrail’in meşruiyet krizi derinleşiyor: Sumud Filosu'na yönelik saldırının etkileri ne olacak?
Küresel Sumud Filosu, İsrail'in "teknelerde insani yardım yoktu" iddiasını "kara propaganda" olarak niteledi

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in "teknelerde insani yardım yoktu" iddiasını "kara propaganda" olarak niteledi
Dünyanın Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmasına tepkisini sanatıyla duvara yansıttı

Dünyanın Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmasına tepkisini sanatıyla duvara yansıttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet