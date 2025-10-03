Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde 28 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 28 Filistinli hayatını kaybetti.

Ramzi Mahmud, Hosni Nedim, Ömer Erdem  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde 28 Filistinliyi öldürdü

Gazze

Filistin resmi ajansı WAFA'nın görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından aktardığına göre İsrail ordusu, başta kuzeydeki Gazze kenti olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde göçe zorlanan Filistinlilerin sığındığı çadırları, yardım bekleyenleri, evleri ve sivillerin toplandığı alanları vurdu.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey ve güneyindeki saldırıları sonucu hayatını kaybeden 14 kişinin cenazeleri El-Ehli Baptist Hastanesi’ne, 10’u Nasır Hastanesi’ne 4 kişinin naaşı da Şifa ve Avde hastanelerine getirildi.

Kaynaklar İsrail saldırılarında çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırdı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, İsrail ordusunun korumasında Selfit kentine bağlı Farha köyünde Filistinlilere ve mülklerine saldırdıkları belirtildi.

İsraillilerin, zeytin bahçelerinde hasat yapan Filistinli 10 aileyi topraklarından zorla çıkardıkları aktarılan haberde, söz konusu saldırganların hayvanları ve hasat edilen zeytinleri de çaldıkları kaydedildi.

Haberde, İsraillilerin Filistinli bir genci de darbederek burnunu kırdıkları aktarıldı.

