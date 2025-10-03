İsrail saldırısında ailesini kaybeden ve ağır yaralanan Filistinli çocuk tedavi olmak istiyor
İsrail uçaklarının, kuzeydeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda tüm ailesini kaybeden kendisi de ağır yaralanan 10 yaşındaki Muhammed Ebu Muhsin, tedavi imkanlarının yetersizliğinden ötürü acılar içinde kıvranıyor.
Gazze
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda binlerce aile "sicilden silinirken", binlercesinin sadece 1 ya da 2 ferdi hayatta kaldı. Bu durum, özellikle savunmasız çocukları derinden sarsıyor.
Muhammed, Gazze'de 2 yıldır devam eden, çocukları yetim ve öksüz bırakan, sağlıklarını kaybetmelerine ve çocukluklarını yaşayamamalarına sebep olan soykırımın en acı örneklerinden biri.
Daha önce Şifa Hastanesinde çalışan babası Eşref, mesleği öğretmenlik olan annesi Rim ile Zeyna (6) ve Rezan (4) adındaki kız kardeşiyle mutlu bir yuvası olan Muhammed, 20 Eylül'de, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda her şeyini kaybetti.
Ailenin yatmaya hazırlandığı bir sırada gerçekleşen saldırıda 5 katlı bina yerle bir oldu. Anne-babası ile kız kardeşlerinin yaşamını yitirdiği ve kendisi ağır yaralanan Muhammed'in ailesinden geriye sadece hasretle baktığı mutlu günlerin fotoğrafları kaldı.
Saldırı sonrasında iki bacağına da platin ve fiksasyon cihazı takılan, sağ kolu alçıya alınan, yüzünde yanıklar ve vücudunun her yerinde şarapneller olan Muhammed, tıbbi imkanlar yetersiz olduğu için çok acı çekiyor ve sürekli "bacağım" diyerek ağlıyor. Ailesini kaybetmesi nedeniyle de büyük bir psikolojik bunalım yaşıyor.
- Yaralı haliyle hastane değiştirmek zorunda kaldı
Muhammed'in çilesi sadece ailesini ve sağlığını kaybetmekle de sınırlı kalmadı. Sağlık sistemi İsrail saldırılarıyla çökmüş durumda olduğu için ilk müdahalesi çok geç yapıldı. Bacaklarına 2 gün sonra platin takılabildi.
Bu da yetmedi. İsrail ordusunun, Gazze kentinde yoğunlaştırdığı saldırılar nedeniyle Şifa Hastanesinden güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine nakledildi. Yakıt ve ambulans sıkıntısı nedeniyle nakil için bile 2 gün beklemek zorunda kaldı.
Şifa Hastanesinden Nasır Hastanesine gelirken de ayrı bir çile çekti. Normalde yarım saatte gidilebilecek olan yolu, içinde 13 kişinin olduğu bir ambulansla ancak 5 saatte gidebildi.
Ölümü gözleriyle gördüğü için büyük travma yaşıyor
Muhammed'in amcası Rami Ebu Muhsin, zeki ve başarılı, iyi futbol oynayan, Kur'an-ı Kerim'den bazı cüzleri ezberlemiş olan yeğeninin hayatındaki trajik değişimi anlattı.
Eğitimli çok güzel bir ailesi varken şimdi bir başına kalan yeğeninin sürekli kız kardeşleri Zeyna ve Rezan'ı aradığını aktaran Ebu Muhsin,"Birbirine sevgiyle bağlı bir ailesi vardı. Ama kaderi böyleymiş, yapayalnız kaldı. Muhammed'in psikolojisi çok bozuk. Yaşadığı travmadan ötürü ben ona ne diyeceğimi nasıl davranacağımı bilemiyorum, çok zorlanıyorum. Ölümü gözleriyle görmüş, çok şey yaşamış bir çocuk. Bu çocuğun tedaviye, sıcak bir kucağa ve psikolojik desteğe ihtiyacı var. " dedi.
Ailesiyle birlikte "hayatını" da kaybetti
Amca Rami, Muhammed'in yaşadığı kaybın ve travmanın büyüklüğünü, şu sözlerle ifade etti:
"Bu çocuk ailesini kaybetti. Enkazı gözleriyle gördü. Şifa Hastanesinden çıkarken bile saldırıya tanık oldu. Bunlar insan aklının idrak edebileceği şeyler değil. Psikolojik açıdan tarumar olmuş durumda, sonuçta o da bir insan. Savaştan önce güzel bir hayatı vardı ama İsrail füzesi hayatını paramparça etti. Kimsesi kalmadı."
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Save The Children gibi uluslararası kuruluşlara seslenen Ebu Muhsin, "Bizim talebimiz çok basit: Muhammed'e onuruyla yaşayabileceği bir hayat istiyoruz. Ev gitti, aile gitti. Bizim sağlık sistemimiz çökmüş durumda. Hastaneden çıktığında gideceği bir evi bile yok, çadıra gidecek. Muhammed burada kalırsa hayatı hem fiziksel hem de ruhsal olarak bitmiş demektir. O yüzden dışarı çıkıp tedavi olmasını istiyoruz." diye konuştu.