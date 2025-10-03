Dolar
41.69
Euro
48.97
Altın
3,863.36
ETH/USDT
4,452.50
BTC/USDT
119,800.00
BIST 100
10,974.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde “2025-2026 Kültür ve Sanat Yeni Sezon Lansmanı”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bingöl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı İlk Dersi” programında konuşuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edirne İşyurtları Fuarı Açılışı’nda konuşuyor. İsrail ordusu, Gazze’ye doğru seyir halinde olan “Küresel Sumud Filosu”na ait olan "Marinette" gemisine saldırdı. -VTR
logo
Dünya

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in "teknelerde insani yardım yoktu" iddiasını "kara propaganda" olarak niteledi

Hüseyin Durmaz, İsrail'in, Gazze'ye yardım götürmeyi ve buradaki ablukayı kırmak için yola çıkan filoya ait teknelerde "yardım yoktu" iddiasını "kara propaganda" olarak niteleyerek, gemilerin insani yardımlarla dolu olduğunu kaydetti.

Muhammet İkbal Arslan  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Küresel Sumud Filosu, İsrail'in "teknelerde insani yardım yoktu" iddiasını "kara propaganda" olarak niteledi

Cenevre

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, İsrail'in "Küresel Sumud Filosu'na ait teknelerde yardım yoktu" iddiasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

En başından bu yana İsrail'in medya manipülasyon gücüyle filoyu karalamak için adımlar atmasını beklediklerini dile getiren Durmaz, kendilerinin de uluslararası gözlemcileri, teknelerde nelerin olduğunu incelemesi için davet ettiklerini hatırlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Durmaz, "(İsrail'in) Bu kara propaganda, zaten artık dünyanın kale bile almadığı bir iftira. (İsrail'in yaptığı) Bu kadar çok ülkeden vicdan sahibi insanların bir araya gelerek, böyle bir irade koymasına karşı bu iradenin oluşturduğu küresel dalgayı kırmaya dönük tamamen bir kara propaganda. Kesinlikle kabul etmiyoruz, gemilerimiz tamamen insani yardım malzemesiyle doluydu. Gemilerimizde bir tırnak makası bile, askeri sayılabilecek hiçbir şey yok. İsrail'in bu hamlesi tamamen filonun etkisini kırmak, aktivistlerimize bir iftira atıp karalama ve kötü propaganda yapmak. İşe yaramadı." şeklinde konuştu.

"Dünya bu muamele tarzını görmeli. Bu nasıl bir bakan olabilir?"

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Gazze'ye insani yardım amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin alıkonuldukları Aşdod Limanı'na gelerek, onlara "teröristler" diye hitap etmesine de tepki gösteren Durmaz, İsrail'in kavramlar üzerinden çok fazla iftira ve manipülasyonlarda bulunduğunu söyledi.

Durmaz, uluslararası hukuku hiçe sayan, uluslararası sularda insani yardım taşıyan gemilere müdahale eden ve Birleşmiş Milletlerin (BM) insani yardımla ilgili yasalarını tanımayan İsrail'in, yasa dışı ablukayı kırmayı isteyen aktivistleri "terörist" olarak nitelemesinin "manidar" olduğunu belirtti.

İsrailli Bakan'ın tavrına tepki gösteren Durmaz, "Dünya bu muamele tarzını görmeli. Bu nasıl bir bakan olabilir? Bu nasıl bir görevli olabilir? Yaptığı muamele tarzı da dünya şunu gösteriyor, bunlar, kanunsuz ve kuralsız bir haydut devleti gibi hareket ediyor. Orada insani amaçlı bulunmuş aktivist arkadaşlarımıza hiçbir şekilde böyle bir muamele yapılamaz. Bunun ne hukukta ne de insanlıkta yeri var. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu da aslında İsrail'in ne kadar kötü bir devlet olduğunu ve asıl teröristin kim olduğunu da gösteren bir tavır." diye konuştu.

Durmaz, İsrail'in bu muamele, iftira ve kara propagandaların aktivistlere eziyet etmek ve bundan sonra yapılacak insani girişimlerin önünü kesmek için bir tehdit amacı taşıdığını dile getirdi.

"İsrail, kendi yaptıklarını düzeltmedikçe, zulümden ve soykırımdan vazgeçmedikçe, hiçbir şekilde uyanmış olan bu küresel vicdanı ve dalgayı kıramayacak." diyen Durmaz, bu durumun kendilerini daha fazla cesaretlendirdiğini ve çalışmaya teşvik ettiğini vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, filoya ait teknelerde yardım bulunmadığını iddia etmişti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.
Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına vermek suç sayılacak
İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
KDK'den ÖSYM'ye "iptal edilen sorunun itiraz ücreti iade edilsin" tavsiyesi
Ormanlar "ORİKEM Projesi" ile gece gündüz fotokapanlarla korunuyor
Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı

Benzer haberler

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in "teknelerde insani yardım yoktu" iddiasını "kara propaganda" olarak niteledi

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in "teknelerde insani yardım yoktu" iddiasını "kara propaganda" olarak niteledi

Dünyanın Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmasına tepkisini sanatıyla duvara yansıttı

Hollandalı 74 yaşındaki Maria, Filistin'e dikkati çekmek için bisikletle bir ayda tüm ülkeyi dolaştı

Sumud Filosu'na saldıran İsrail ordusu, filodaki son tekne Marinette'i yasa dışı ele geçirdi

Sumud Filosu'na saldıran İsrail ordusu, filodaki son tekne Marinette'i yasa dışı ele geçirdi
Yunanistan'da liman işçileri İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı nedeniyle greve gitti

Yunanistan'da liman işçileri İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı nedeniyle greve gitti
Sumud Filosu aktivistleri, İsrailli Bakan'ın provokasyonuna "Özgür Filistin" sloganıyla karşılık verdi

Sumud Filosu aktivistleri, İsrailli Bakan'ın provokasyonuna "Özgür Filistin" sloganıyla karşılık verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet