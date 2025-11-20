Dolar
Dünya

İsrail'e ait 8 savaş uçağı Suriye semalarında sorti yaptı

İsrail'e ait 8 savaş uçağı, Suriye semalarında sorti yaptı.

Mehmet Burak Karacaoğlu, Muhammed Karabacak  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
İsrail'e ait 8 savaş uçağı Suriye semalarında sorti yaptı

Şam

Suriye uçak gözlemevi görevlilerine göre, yerel saatle 14.30'da 8 İsrail savaş uçağı, ülkenin güneyindeki Kuneytra ilinden Suriye hava sahasına giriş yaptı.

Bir süre Kuneytra ili üzerinde "gözlem yapan" savaş uçakları ardından Şam, Humus, Hama ve sahil bölgesine yöneldi.

Şu ana kadar herhangi saldırı bilgisi kaydedilmezken Suriye ve İsrail tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 19 Kasım'da Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri Suriye'deki tampon bölgeye gitmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun Suriye’ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400’ü aşkın baskın yaptığını açıklamıştı.

