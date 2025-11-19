Halep Valisi Garib: "Suriye kendi halkının elleriyle yeniden inşa edilecek"
Halep Valisi Azzam el-Garib, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünün önemine işaret ederek Suriye'nin kendi halkının elleriyle yeniden inşa edileceğini söyledi.
İstanbul
Garib, İstanbul'da "Halep'in yeniden inşası" amacıyla düzenlenen Arap ve Türk iş insanlarının katıldığı bağış gecesinde AA muhabirine açıklamada bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Halep Valisi Garib, "14 yıldır Suriyelilere kucak açan, onlara en içten kardeşlik ve insanlıkla davranan kardeş ülkemiz Türkiye'yi ziyarete başladık. Türkiye ve halkı, bugün Suriye'nin savaştan en çok etkilenen şehir ve illerine destek vererek bu kardeşlik yolculuğuna devam ediyor." dedi.
Halep'in Suriye'deki savaştan en çok zarar gören yerlerden olduğunu belirten Garib, Türkiye ziyaretinde Suriyelilerle özellikle de Haleplilerle bir araya gelerek şehrin büyük ihtiyaçları konusunu görüştüğünü aktardı.
Garib, Halep'in özgürleşmesinin ardından yaşadıkları zorluklara işaret ederek, şunları söyledi:
"İdari çalışmaların ardından en büyük zorluk Halep'teki güvenlik sorunuydu. En büyük sıkıntı altyapı konusunda yaşanıyor. Eğitim ve sağlık sektörleri de en temel düzeyde, hala ciddi zorluklar ve ihtiyaçlar mevcut."
355 bin konutun yıkıldığı Halep'in ev, okul, hastane ve altyapıya ihtiyacı var
Devrik rejimin saldırılarında zarar gören evlerin onarılması ve konut inşası ihtiyacına vurgu yapan Garib, "İstatistiklere göre Halep'te yaklaşık 355 bin konut yıkılmış durumda bu çok büyük bir sayı." diye konuştu.
Garib, altyapı ve temel hizmetlerin öncelikler arasında bulunduğunu belirterek "Halep'in kırsal kesimlerinde genellikle eğitim ve sağlık sektörlerinde ciddi bir eksiklik yaşanıyor, okul, sağlık ocağı ve hastane gibi. Bu ihtiyaçlar bölgeden bölgeye değişiyor. Halep şehrinde ise ciddi bir altyapı, kanalizasyon ve elektrik santrali sıkıntısı bulunmakta." ifadelerini kullandı.
Kardeş şehir Gaziantep'ten Halep'e destek
Halep Valisi Garib, Gaziantep ile imzalanan kardeş şehir anlaşmasını da hatırlattı.
Vali Garib, "Kardeş şehir anlaşması, yerel yönetim, belediye faaliyetleri, hizmetler, tarım, su ve kültür gibi çok sayıda alanı ve sektörü kapsıyor. Suriye'deki zorlu lojistik şartlar nedeniyle mütevazı adımlarla başladık." ifadelerini kullandı.
Garib, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Halep'teki halk parkının onarımına ve Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nı Halep'e bağlayan güzergahta 50 kilometrelik yol ağının yapımının planlamasına başladığını aktardı.
Gaziantep Belediyesinin Halepli idari personele uzmanlık ve eğitim desteği de verdiğini anlatan Garib, Türkiye ziyaretinde mevcut işbirliğini genişletmeye devam edeceklerini dile getirdi.
"Suriye kendi halkının elleriyle yeniden inşa edilecek"
Garib, ziyareti sırasında çok sayıda Türk yetkili ile hükümet ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştüklerini ifade ederek şunları kaydetti:
"Halep'teki yaşam koşullarını ve mevcut hizmetleri genel olarak aktardık. Türkiye ile Halep arasındaki derin tarihi bağlar göz önüne alındığında, 'Suriye ve özellikle de Halep halkına desteğe hazır olduklarını' ifade ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz."
Halep Valisi Garib, Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne dair ise "Bu çağrı sadece Halep halkına değil, tüm Suriyelilere yöneliktir. Suriye kendi halkının elleriyle yeniden inşa edilecek. Şu anda, biz Suriyelilerin ülkelerine dönüşü için uygun konutlar hazırlarken uzmanlık ve finansal destek sağlamak öncelikli bir konu olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.