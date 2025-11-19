Dolar
42.35
Euro
49.04
Altın
4,111.62
ETH/USDT
3,096.30
BTC/USDT
91,454.00
BIST 100
10,881.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Halep Valisi Garib: "Suriye kendi halkının elleriyle yeniden inşa edilecek"

Halep Valisi Azzam el-Garib, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünün önemine işaret ederek Suriye'nin kendi halkının elleriyle yeniden inşa edileceğini söyledi.

Muhammed Emin Canik  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Halep Valisi Garib: "Suriye kendi halkının elleriyle yeniden inşa edilecek" Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Garib, İstanbul'da "Halep'in yeniden inşası" amacıyla düzenlenen Arap ve Türk iş insanlarının katıldığı bağış gecesinde AA muhabirine açıklamada bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Halep Valisi Garib, "14 yıldır Suriyelilere kucak açan, onlara en içten kardeşlik ve insanlıkla davranan kardeş ülkemiz Türkiye'yi ziyarete başladık. Türkiye ve halkı, bugün Suriye'nin savaştan en çok etkilenen şehir ve illerine destek vererek bu kardeşlik yolculuğuna devam ediyor." dedi.

Halep'in Suriye'deki savaştan en çok zarar gören yerlerden olduğunu belirten Garib, Türkiye ziyaretinde Suriyelilerle özellikle de Haleplilerle bir araya gelerek şehrin büyük ihtiyaçları konusunu görüştüğünü aktardı.

Garib, Halep'in özgürleşmesinin ardından yaşadıkları zorluklara işaret ederek, şunları söyledi:

"İdari çalışmaların ardından en büyük zorluk Halep'teki güvenlik sorunuydu. En büyük sıkıntı altyapı konusunda yaşanıyor. Eğitim ve sağlık sektörleri de en temel düzeyde, hala ciddi zorluklar ve ihtiyaçlar mevcut."

355 bin konutun yıkıldığı Halep'in ev, okul, hastane ve altyapıya ihtiyacı var

Devrik rejimin saldırılarında zarar gören evlerin onarılması ve konut inşası ihtiyacına vurgu yapan Garib, "İstatistiklere göre Halep'te yaklaşık 355 bin konut yıkılmış durumda bu çok büyük bir sayı." diye konuştu.

Garib, altyapı ve temel hizmetlerin öncelikler arasında bulunduğunu belirterek "Halep'in kırsal kesimlerinde genellikle eğitim ve sağlık sektörlerinde ciddi bir eksiklik yaşanıyor, okul, sağlık ocağı ve hastane gibi. Bu ihtiyaçlar bölgeden bölgeye değişiyor. Halep şehrinde ise ciddi bir altyapı, kanalizasyon ve elektrik santrali sıkıntısı bulunmakta." ifadelerini kullandı.

Kardeş şehir Gaziantep'ten Halep'e destek

Halep Valisi Garib, Gaziantep ile imzalanan kardeş şehir anlaşmasını da hatırlattı.

Vali Garib, "Kardeş şehir anlaşması, yerel yönetim, belediye faaliyetleri, hizmetler, tarım, su ve kültür gibi çok sayıda alanı ve sektörü kapsıyor. Suriye'deki zorlu lojistik şartlar nedeniyle mütevazı adımlarla başladık." ifadelerini kullandı.

Garib, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Halep'teki halk parkının onarımına ve Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nı Halep'e bağlayan güzergahta 50 kilometrelik yol ağının yapımının planlamasına başladığını aktardı.

Gaziantep Belediyesinin Halepli idari personele uzmanlık ve eğitim desteği de verdiğini anlatan Garib, Türkiye ziyaretinde mevcut işbirliğini genişletmeye devam edeceklerini dile getirdi.

"Suriye kendi halkının elleriyle yeniden inşa edilecek"

Garib, ziyareti sırasında çok sayıda Türk yetkili ile hükümet ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştüklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Halep'teki yaşam koşullarını ve mevcut hizmetleri genel olarak aktardık. Türkiye ile Halep arasındaki derin tarihi bağlar göz önüne alındığında, 'Suriye ve özellikle de Halep halkına desteğe hazır olduklarını' ifade ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

Halep Valisi Garib, Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne dair ise "Bu çağrı sadece Halep halkına değil, tüm Suriyelilere yöneliktir. Suriye kendi halkının elleriyle yeniden inşa edilecek. Şu anda, biz Suriyelilerin ülkelerine dönüşü için uygun konutlar hazırlarken uzmanlık ve finansal destek sağlamak öncelikli bir konu olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: 2026 genel atamasında personelimize zorunlu ikinci şark tebligatı yapılmayacak
Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında "koruyucu aile" işbirliği
Zonguldak'ta fırtına nedeniyle batan gemideki mürettebatın ismi anıtta yaşatılacak
Ekimde yağışlar geçen yıla göre arttı
Türkiye'de 10 ayda 6 bin 599 afet ve acil duruma müdahale edildi

Benzer haberler

Halep Valisi Garib: "Suriye kendi halkının elleriyle yeniden inşa edilecek"

Halep Valisi Garib: "Suriye kendi halkının elleriyle yeniden inşa edilecek"

Suriye'de sahil bölgesindeki 6 Mart olaylarına ilişkin ilk kamuya açık duruşmalar Halep'te başladı

IMF: Suriye ekonomisi toparlanma işaretleri gösteriyor

Suriye'nin Süveyda ilindeki şiddet olaylarına karışan bazı bakanlık mensupları tutuklandı

Suriye'nin Süveyda ilindeki şiddet olaylarına karışan bazı bakanlık mensupları tutuklandı
İsrail ordusu, Suriye'nin Dera ilinde sınır ihlallerini sürdürüyor

İsrail ordusu, Suriye'nin Dera ilinde sınır ihlallerini sürdürüyor
ABD'nin Suriye'deki Şeyh Dağı'ndan çekilmesi için baskı yapma ihtimali İsrail'i endişelendirdi iddiası

ABD'nin Suriye'deki Şeyh Dağı'ndan çekilmesi için baskı yapma ihtimali İsrail'i endişelendirdi iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet