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Dünya

İsrail'de, Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle 44 kişi öldü

İsrail'in kuzeyinde, Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı alandaki izdiham nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı.

Mustafa Deveci   | 30.04.2021
İsrail'de, Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle 44 kişi öldü

Kudüs

İsrail'in kuzeyinde, Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle en az 38 kişi öldü

İsrail'in kuzeyinde, Yahudilerin Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı bir alanda yaşanan izdiham nedeniyle en az 38 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı bildirildi. ( EPA / David Cohen - Anadolu Ajansı )

Meron Dağı'ndaki kutlamalar sırasında, gece yarısından sonra nedeni bilinmeyen izdiham oluştu.

Olayda ağır yaralananlar olduğu bilgisi üzerine bölgeye 6 ambulans helikopter gönderildi, çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Twitter'dan yayımladığı mesajda, olayın "ağır felaket" olduğunu ve yaralıların iyileşmesi için dua ettiklerini dile getirdi.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde ise izdihamda 44 kişinin hayatını kaybettiği, 103 kişinin yaralandığı, yaralılardan 44'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ayrıca, bölgede bir sahra hastanesi kurulduğu, yoğunluktan dolayı telefon şebekelerinde sorun yaşandığı dile getirildi.

İsrail polisinin Meron Dağı'ndaki izdihama ilişkin soruşturma başlattığı da kaydedildi.

Yerel basın, önce kutlamanın yapıldığı alandaki sahne veya platformun çöktüğünü aktarmış ancak daha sonra bunu düzeltmişti.

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