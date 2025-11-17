Dolar
42.32
Euro
49.07
Altın
4,045.86
ETH/USDT
3,021.90
BTC/USDT
92,057.00
BIST 100
10,698.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, UCM'ye Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararlarının iptali için başvuru yaptı

Tel Aviv yönetimi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptığı başvuruda, Başsavcı Karim Khan'ın da davadan alınmasını talep etti.

Faruk Hanedar  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
İsrail, UCM'ye Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararlarının iptali için başvuru yaptı

Kudüs

İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) Başsavcı Karim Khan'ın davadan alınması ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle çıkarılan tutuklama kararının iptali için başvuru yaptı.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi, temyiz başvurusu yaparak İsrail aleyhinde verdiği kararların ardından cinsel suç iddialarıyla hedef alınan Khan'ın İsrail davalarına bir daha müdahil olmaması talebinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yapılan başvuruda, Khan'ın İsrail davalarına müdahil olmamasının yanı sıra, Netanyahu ve Gallant hakkında verdiği tutuklama kararlarının da iptal edilmesi istendi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, temyiz başvurusunun "savcının İsrail aleyhine asılsız ve temelsiz iddiaları ileri sürmek için gayri meşru kişisel nedenlerle hareket ettiğine dair ciddi endişeler uyandıran önemli bilgiler ve raporlar nedeniyle" yapıldığını iddia etti.

UCM Başsavcısı, tutuklama kararı çıkarılmaması için baskı gördüğünü açıklamıştı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dolayısıyla İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

UCM Başsavcısı Khan, geçen sene BBC'ye verdiği röportajda, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılmaması için bazı dünya liderlerinden baskı gördüğünü belirtmişti. Khan, "Birçok lider ve diğerleri bana söyledi, bana tavsiyede bulundu ve beni uyardı." ifadesini kullanmıştı.

Khan'ın, Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililere yönelik savaş suçu soruşturmasında siyasi baskı, istihbarat tehdidi ve cinsel suç iddialarıyla hedef alındığı bildirilmişti.

Khan'a yönelik baskıların, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleri nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmaya hazırlandığı Nisan 2024'ten itibaren arttığı ifade edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
TİKA Senegal'de cami açtı
Bakan Güler'den düşen askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin açıklama
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük meydana geldi
Fatih'te 2 çocuk ile annelerinin ardından baba da hayatını kaybetti

Benzer haberler

AB, insan hakları ihlallerinde vize serbestisini askıya almayı kolaylaştıran düzenlemeyi onayladı

AB, insan hakları ihlallerinde vize serbestisini askıya almayı kolaylaştıran düzenlemeyi onayladı

İsrail, UCM'ye Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararlarının iptali için başvuru yaptı

Gazze'deki hükümet: On binlerce çadır sular altında kaldı, 288 bin aile felaketi yaşıyor

İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerinde son iki yılda en az 98 Filistinlinin hayatını kaybettiği belgelendi

İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerinde son iki yılda en az 98 Filistinlinin hayatını kaybettiği belgelendi
Gazze'den Filistinlilerin sürgününü organize eden STK'nın İsrail bağlantıları sorgulanıyor

Gazze'den Filistinlilerin sürgününü organize eden STK'nın İsrail bağlantıları sorgulanıyor
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, İsrail mahkemesinde yargılanacak

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, İsrail mahkemesinde yargılanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet