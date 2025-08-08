Dolar
Dünya

İsrail, Suriye'de hava saldırısı düzenledi

İsrail, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde İçişleri Bakanlığı karargahına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi.

Muhammed Karabacak, Ömer Koparan  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
İsrail, Suriye'de hava saldırısı düzenledi

Suriye

Yerel kaynaklara göre, saat 20.06'da, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA), Kuneytra'ya bağlı Selam ilçesinde bulunan İçişleri Bakanlığına bağlı bir karargahı hedef aldı.

Maddi hasara neden olan saldırıda, can kaybı olmadı.

Saldırıya ilişkin şu ana kadar Şam yönetimi veya İsrail tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

İsrail'e ait SİHA'lar Suriye semalarında uçuş yapmaya devam ediyor.

