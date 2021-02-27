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Dünya

İsrail Savunma Bakanı ülkesine ait gemiyi hedef alan patlamanın arkasında İran'ın olabileceğini savundu

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Umman Körfezi'nde ülkesine ait bir geminin geçişi sırasında meydana gelen patlamanın arkasında İran'ın olabileceğini ileri sürdü.

Mustafa Deveci   | 27.02.2021
İsrail Savunma Bakanı ülkesine ait gemiyi hedef alan patlamanın arkasında İran'ın olabileceğini savundu

Kudüs

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) açıklama yaptı.

İran'ın, İsrail altyapısını ve vatandaşlarını hedef almak istediğini öne süren Gantz, "Geminin İran'a yakın konumu, (olayın arkasında) İranlılar olduğu fikrinin değerlendirmesini artırıyor. Tabii bu benim değerlendirmem." ifadesini kullandı.

Gantz, patlamaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.

İsrail'e ait bir kargo gemisinin geçişi sırasında cuma günü Umman Körfezi'nde patlama meydana gelmiş, olayda can kaybı yaşanmamıştı.

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