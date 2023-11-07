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İsrail ordusunun Lübnan’ın Merc Ayun bölgesine saldırıları devam ediyor. Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve kaleci Manuel Neuer, temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Allianz Arena’da basın toplantısı düzenliyor. İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırısında ölen Lübnanlı 3 çocuk ve büyükanneleri için cenaze töreni düzenlendi

İsrail'in 5 Kasım'da Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında öldürülen 3 çocuk ve büyükanneleri son yolculuğuna uğurlandı.

İdiris Okuduci  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
İsrail saldırısında ölen Lübnanlı 3 çocuk ve büyükanneleri için cenaze töreni düzenlendi

Beyrut

En büyüğü 14 yaşında olan kız kardeşler ile büyükanneleri için Lübnan’ın güneyindeki Blida köyünde cenaze merasimi düzenlendi.

Hava saldırısı sonucu ölen kız kardeşler ve büyükannelerinin naaşları, çok sayıda kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

İsrail’in 5 Kasım'da Lübnan’ın güneyindeki Aynata beldesi yakınlarında sivil bir araca düzenlediği hava saldırısında 3’ü çocuk 4 sivilin öldüğü belirtilmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim’den bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda biri gazeteci, 3'ü çocuk toplam 14 sivil hayatını kaybetti.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda da 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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