Temsilciler Meclisi'nde 13 Demokrat üye, ABD yönetimine Filistin'i tanıma çağrısı yaptı
ABD'de Temsilciler Meclisi'nin 13 Demokrat üyesi, Filistin Devleti'ni tanıması için Donald Trump yönetimine mektup yazdı.
Ankara
Axios haber platformunun ulaştığı bilgiye göre, ABD'de Kongre üyeleri, Washington'ın Filistin Devleti'ni tanımasına yönelik bazı adımlar atıyor.
- Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 147'si Filistin devletini tanıyor
- Filistin Devleti'nin tanınmasından yana 15 ülke, tüm devletleri bu yönde adım atmaya çağırdı
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eylül ayında ülkesinin Filistin devletini resmi olarak tanıyacağını açıkladı
- Uzmanlara göre Avrupa'nın "Filistin'i tanıma" kararları İsrail politikasında kırılma noktası
- Malta, Filistin devletini eylülde resmen tanıyacağını açıkladı
- Kanada Başbakanı Carney, eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı
Temsilciler Meclisi'nde 13 Demokrat üye, Trump yönetiminden Filistin Devleti'nin tanınmasını isteyen bir mektubu imzaladı.
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ABD dahil Filistin'i tanımayan tüm ülkelere çağrı yapılan mektupta, "Bu trajik dönem, Filistinlilere kendi kaderini tayin hakkının tanınması için uzun zamandır var olan ihtiyacın dünya tarafından fark edilmesini sağladı." ifadesine yer verildi.
Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna'nın öncülük ettiği, mektubu imzalayanlar arasında Chellie Pingree, Nydia Velazquez, Jim McGovern, Greg Casar, Lloyd Doggett, Veronica Escobar, Maxwell Frost, Al Green, Jared Huffman, Mark Pocan, Bonnie Watson Coleman ve Andre Carson gibi diğer Demokrat isimler yer aldı.
Khanna, konuya ilişkin açıklamasında, 147'den fazla ülkenin Filistin'i tanıdığını hatırlatarak, ABD'nin "özgür dünyanın geri kalanından izole kalamayacağını" söyledi.
Temsilciler Meclisi üyesi Green ise Filistin Devleti'ni tanımaya yönelik bir karar tasarısı sunmaya hazırlandığını ifade ederken, diğer bazı Kongre üyeleri de gelecek hafta ve aylarda Gazze'de derinleşen insani krize karşı birtakım girişimlerde bulunacakları mesajı verdi.
Fransa, İngiltere, Kanada ve Malta, Filistin Devleti'ni eylülde tanıyacaklarını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.