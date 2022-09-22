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Dünya

İsrail Rusya'nın seferberlik kararı sonrası Yahudilerin olası göç dalgasına hazırlanıyor

İsrail’de hükümet yetkililerinin, Rusya'nın 300 bin yedeği askere almayı içeren kısmi seferberlik kararı sonrası Rus Yahudilerinin İsrail’e olası göç dalgasını görüşmek için toplanacağı bildirildi.

Mücahit Aydemir   | 22.09.2022
İsrail Rusya'nın seferberlik kararı sonrası Yahudilerin olası göç dalgasına hazırlanıyor

Kudüs

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Diaspora Yahudilerinin İsrail'e göçü anlamına gelen "Aliya" faaliyetlerine öncülük eden “Aliya ve Entegrasyon Bakanlığı”, Rusya'dan beklenen göçmen dalgasını tartışmak için acil toplantı çağrısında bulundu.

Rusya’da kısmi seferberlik ilanının ardından bazı Rus vatandaşlarının ülkeden ayrılmaya çalıştığı ve yoğun talep nedeniyle Rusya’dan uçuşların devam ettiği çok sayıda ülkeye biletlerin tükendiği bildirilmişti.

İsrail'in Aliya politikası

İsrail'in sözde "Geri Dönüş" yasası uyarınca İsrail'e göç etmek için başvuran Yahudiler, Aliya (göç) yaparak İsrail vatandaşlığı elde edebiliyor.

İsrailli yetkililer, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana Ukraynalı Yahudilere de sık sık İsrail'e göçü telkin ediyor.

İsrail hükümeti ve Yahudi Ajansı, savaş nedeniyle Ukraynalı Yahudilerin ülkeyi daha hızlı terk etmeleri için Aliya uygulamalarına hız vermişti.


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