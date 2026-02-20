Dolar
Dünya, Filistin

İsrail, ramazanın ilk cumasında izinleri olmasına rağmen Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişini engelledi

İsrail, ramazanın ilk cumasında işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da namaz kılmak isteyen Filistinlilerin Batı Şeria’dan Kudüs’e girişini engelledi.

Faruk Hanedar  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
İsrail, ramazanın ilk cumasında izinleri olmasına rağmen Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişini engelledi Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, "Binlerce Batı Şeria sakini Kalendiya kontrol noktasında toplandı, işgal makamları 10 bin kişilik kota dolduğu gerekçesiyle onları Kudüs'e almayı reddetti." ifadelerine yer verildi.

Tel Aviv yönetimi, ramazanın ilk cumasında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırırken binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Aksa'ya ulaşmak için Kudüs'ü çevreleyen askeri kontrol noktalarında toplandı.

Askeri kontrol noktalarında çok sayıda Filistinlinin geri çevrildiği ve Kudüs'e geçişine izin verilmediği aktarıldı.

İsrail engeline takılan Filistinlilerin bazılarının, Tel Aviv yönetiminden geçiş için önceden izin aldığı, buna rağmen kontrol noktalarından geri çevrildikleri belirtildi.

İsrail kısıtlama uygulayacağını duyurmuştu

İsrail, ramazan boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da önceki senelerde olduğu gibi kısıtlamalar uygulayacağını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria’dan cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya sadece 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkekler ile birinci derece akrabaları eşliğinde 12 yaş altı çocukların gelişine izin verileceği, sayının 10 bin ile sınırlı tutulacağı kaydedilmişti.

Tel Aviv yönetiminin izin verdiği Filistinlilerin geçişinin, güneyde Beytüllahim ile Kudüs arasındaki 300 numaralı kontrol noktası ve kuzeydeki Kalendiya kontrol noktasından sağlanacağı açıklanmıştı.

