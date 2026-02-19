Dolar
Dünya

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da 60 bin kişi teravih namazını eda etti

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da 60 bin kişi teravih namazı için saf tuttu.

Mahmut Geldi  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da 60 bin kişi teravih namazını eda etti

İstanbul

Ramazanın ikinci gününün idrak edildiği Filistin'de binlerce kişi teravih namazını kılmak için Aksa'ya akın etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'dan Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gelişlerini engellemeye yönelik kısıtlamalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Tüm kısıtlamalara rağmen Mescid-i Aksa'da 60 bin Müslümanın yatsı ve teravih namazlarını eda ettiği belirtildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinlilere yönelik bu yıl da kısıtlama kararı almıştı.

İsrail, her sene ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya erişime ilişkin çeşitli kısıtlamalar koyarak Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
