Dolar
43.75
Euro
51.81
Altın
4,915.48
ETH/USDT
1,982.90
BTC/USDT
67,499.00
BIST 100
14,487.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Valiler Buluşması" Programı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara’da "Gençler Bakanlığında" programında konuşuyor
logo
Dünya, Filistin

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'da provokatif eylemlerini sürdürüyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek provokatif ritüeller gerçekleştirdi.

Hamdi Yıldız, Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'da provokatif eylemlerini sürdürüyor

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, onlarca fanatik Yahudi, İsrail polisinin himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fanatik Yahudilerin Aksa'nın avlusuna girerek Talmudik ayinler yaptığı ve kışkırtıcı şekilde dans ettiği aktarıldı.

Ramazan ayının ilk gününün idrak edildiği Filistin'de söz konusu baskının, fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin bu ramazan da süreceğine işaret ettiği ifade edildi.

İsrailli fanatik gruplara ait sosyal medya paylaşımlarında ise ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri hariç her gün Kudüs saatiyle 06.30 -11.30 arasında Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapıldığı görüldü.

Tel Aviv yönetimi, ramazanın ilk günüyle birlikte işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te "güvenlik" iddiasıyla kontrollerini artırdı.

İsrail devlet televizyonu KAN, güvenlik birimlerinin özellikle Kudüs, Batı Şeria ve "temas hattı" olarak adlandırılan Filistin toprakları ile İsrail arasındaki sınır bölgelerine odaklanacağını duyurdu.

İsrail, ramazanda Batı Şeria'dan Mescid-i Aksa'ya gelecek Filistinlilere yine kısıtlama getirdi

İsrail, önceki ramazanlarda olduğu gibi bu sene de işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya cuma namazı için gelmek isteyen Filistinlilere yönelik yine kısıtlama kararı aldı.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) yapılan açıklamada, güvenlik durum değerlendirmesinin ardından Batı Şeria'dan Mescid-i Aksa'ya gelişlerin önceki senelerde olduğu gibi belli şartlara bağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ramazan boyunca Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazlarına, izin almak kaydıyla işgal altındaki Batı Şeria'dan sadece 10 bin Filistinlinin katılabileceği belirtildi.

Batı Şeria'dan 55 yaş ve üstü erkekler, 50 yaş ve üstü kadınlar ve birinci derece akrabalarıyla 12 yaş altı çocukların Mescid-i Aksa'ya gidebileceği aktarılan açıklamada, ziyaretçilerin gün bitmeden geri döneceği ve sınır geçişlerinde dijital belgelerle uygulama yapılacağı ifade edildi.

İsrail, her sene ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya erişime ilişkin kısıtlamalar koyarak Filistinlilerin hayatını zorlaştırıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtaydan "kazaya karışan ehliyetsiz sürücü hatasızsa tazminata hak kazanır" kararı
Bakan Fidan, Gazze Barış Kurulunun ilk toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek
İçişleri Bakanlığından "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Vakıflar Genel Müdürlüğünden 81 ilde 151 noktada iftar programı
Kars'ta karla kaplanan menderesler dronla görüntülendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'da provokatif eylemlerini sürdürüyor

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'da provokatif eylemlerini sürdürüyor

İsrail’de Nobel ödüllü isimler ve eski üst düzey yetkililerin de yer aldığı 1200 kişi Filistinlilere idama karşı

Kudüs Valiliği: İsrail, Mescid-i Aksa'da ramazan ayı hazırlıklarını engellemeye devam ediyor

İsrail, 1967'den beri ilk kez Kudüs'ün sınırlarını genişleten bir yasa dışı yerleşim kuruyor

İsrail, 1967'den beri ilk kez Kudüs'ün sınırlarını genişleten bir yasa dışı yerleşim kuruyor
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri: İşgalin Kudüs'e karşı aldığı her karar, Yahudileştirme sürecinin bir parçasıdır

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri: İşgalin Kudüs'e karşı aldığı her karar, Yahudileştirme sürecinin bir parçasıdır
Kudüs Valiliği: İsrail, Kudüs'ün demografisini değiştirmek, şehri izole etmek için kapsamlı plan yürütüyor

Kudüs Valiliği: İsrail, Kudüs'ün demografisini değiştirmek, şehri izole etmek için kapsamlı plan yürütüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet