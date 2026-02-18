Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'da provokatif eylemlerini sürdürüyor
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek provokatif ritüeller gerçekleştirdi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, onlarca fanatik Yahudi, İsrail polisinin himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Fanatik Yahudilerin Aksa'nın avlusuna girerek Talmudik ayinler yaptığı ve kışkırtıcı şekilde dans ettiği aktarıldı.
Ramazan ayının ilk gününün idrak edildiği Filistin'de söz konusu baskının, fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin bu ramazan da süreceğine işaret ettiği ifade edildi.
İsrailli fanatik gruplara ait sosyal medya paylaşımlarında ise ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri hariç her gün Kudüs saatiyle 06.30 -11.30 arasında Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapıldığı görüldü.
Tel Aviv yönetimi, ramazanın ilk günüyle birlikte işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te "güvenlik" iddiasıyla kontrollerini artırdı.
İsrail devlet televizyonu KAN, güvenlik birimlerinin özellikle Kudüs, Batı Şeria ve "temas hattı" olarak adlandırılan Filistin toprakları ile İsrail arasındaki sınır bölgelerine odaklanacağını duyurdu.
İsrail, ramazanda Batı Şeria'dan Mescid-i Aksa'ya gelecek Filistinlilere yine kısıtlama getirdi
İsrail, önceki ramazanlarda olduğu gibi bu sene de işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya cuma namazı için gelmek isteyen Filistinlilere yönelik yine kısıtlama kararı aldı.
İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) yapılan açıklamada, güvenlik durum değerlendirmesinin ardından Batı Şeria'dan Mescid-i Aksa'ya gelişlerin önceki senelerde olduğu gibi belli şartlara bağlandığı kaydedildi.
Açıklamada, ramazan boyunca Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazlarına, izin almak kaydıyla işgal altındaki Batı Şeria'dan sadece 10 bin Filistinlinin katılabileceği belirtildi.
Batı Şeria'dan 55 yaş ve üstü erkekler, 50 yaş ve üstü kadınlar ve birinci derece akrabalarıyla 12 yaş altı çocukların Mescid-i Aksa'ya gidebileceği aktarılan açıklamada, ziyaretçilerin gün bitmeden geri döneceği ve sınır geçişlerinde dijital belgelerle uygulama yapılacağı ifade edildi.
İsrail, her sene ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya erişime ilişkin kısıtlamalar koyarak Filistinlilerin hayatını zorlaştırıyor.