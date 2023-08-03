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Dünya

İsrail protesto hareketi: Ben Gvir, sokaklarda göstericilerin kanını dökmek istiyor

İsrail protesto hareketi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in "sokaklarda kan dökülmesi çağrısı yaptığını ve polisi şiddete teşvik ettiğini" belirtti.

Zein Khalil, Safiye Karabacak, Hamdi Yıldız  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
İsrail protesto hareketi: Ben Gvir, sokaklarda göstericilerin kanını dökmek istiyor Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Tel Aviv'deki protestoları organize eden gruplardan "Kaplan Gücü Hareketi"nden yapılan açıklamada, Tel Aviv'deki hükümet karşıtı gösterilere müdahale eden polis güçlerini "kahramanlar" olarak tanımlayan Ben Gvir, "sokaklarda göstericilerin kanının dökülmesini istiyor" ifadeleriyle eleştirildi.

Protesto hareketi, daha önce 2004 yılında "(Kach adlı aşırı siyonist terör örgütü) bir terör örgütünü desteklemekten" suçlu bulunan Ben Gvir'e atıfta bulunarak, "İsrail polisinin terör suçlarından hüküm giymiş bir kişi için yürütme koluna dönüştürülmesine" karşı uyarı yaptı.

Ben Gvir, açıklamaya ilişkin henüz bir yorum yapmadı.

Başsavcılığa bağlı Polis Soruşturma Departmanı, Tel Aviv'deki gösteriler ve isyanlarla ilgilenen polis biriminin komutanı Yair Hanun ve 4 polis memuru hakkında göstericilere şiddet uygulama suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Tel Aviv'deki gösteri ve ayaklanmalarla ilgilenen polis birimi "Yasam" unsurlarıyla toplantı yapan Ben Gvir, onlara hitaben "Sizler bizim kahramanlarımızsınız, çalışmam sırasında sizlere destek olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Polis Soruşturma Departmanı'nın polislere karşı davranışının "şaşırtıcı ve oldukça tehlikeli" olduğunu kaydeden Ben Gvir, "Yasam" unsurlarına "Polis Soruşturma Departmanı'nı, caydırıcı hale getirmeyin" tavsiyesinde bulunmuştu.

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