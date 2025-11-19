Dolar
42.35
Euro
48.88
Altın
4,071.28
ETH/USDT
2,910.00
BTC/USDT
89,181.00
BIST 100
10,903.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine saldırı düzenledi -VTR-
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi genelinde düzenlediği şiddetli saldırılarda 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Fekry Abdeen, Ali Semerci  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli yaşamını yitirdi

Kudüs

Gazze Sivil Savunma Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkes kapsamında çekildiği bölgelere saldırılar düzenlediği belirtildi.

Sözcülük açıklamasında, İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze kentine bağlı Zeytun Mahallesi'nde yaşamını yitirenler arasında bir kadın ve çocuğun olduğu da aktarıldı.

Filistin basınındaki haberlere göre, İsrail ordusu Gazze kentindeki Zeytun ve Şucaiye mahalleleri ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesine saldırılar düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde İsrail ordusunun işgalini sürdürdüğü "Sarı Hat" içindeki İsrail askerlerine ateş açıldığı ancak herhangi bir yaralı olmadığı ileri sürüldü.

İsrail ordusunun karşılık olarak Gazze genelinde "Hamas'a ait olduğunu" iddia ettiği hedeflere saldırılar düzenlediği aktarıldı. 

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 513'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, Ekim 2023'te başlayan saldırılarında can kaybının 69 bin 513'e yükseldiği bildirildi. 

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 48 saatte 2 kişinin naaşının enkaz altından çıkarıldığı, İsrail'in son saldırılarında ise 5 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 280 kişinin yaşamını yitirdiği, 672'sinin yaralandığı, enkaz altından da 571 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 513'e, yaralıların sayısının ise 170 bin 745'e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla sık sık Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan'da yılkı atları yiyecek için kent merkezine indi
Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıklar su altından ve havadan görüntülendi
Kırşehir'de verimi artırmak amacıyla tarlalardaki taşlar toplanıyor
Malatya'da depremde 26 kişinin öldüğü Balanlı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın duruşması görüldü
İsfalt'taki ihalelerde "hileli hareketler" iddiası

Benzer haberler

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 120 bin ton askeri malzeme nakledildi

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 120 bin ton askeri malzeme nakledildi

UAEA Yönetim Kurulu'nda 51 ülkeden ortak Gazze açıklaması

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları başlattı

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli yaşamını yitirdi
Netanyahu, Suriye'de işgal ettikleri tampon bölgeye gitti

Netanyahu, Suriye'de işgal ettikleri tampon bölgeye gitti
Gazze'ye saldırılar sırasında 600 İsrailli asker erken emeklilik talebinde bulundu

Gazze'ye saldırılar sırasında 600 İsrailli asker erken emeklilik talebinde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet