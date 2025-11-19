Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'ye saldırılar sırasında 600 İsrailli asker erken emeklilik talebinde bulundu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları sırasında aralarında subayların da bulunduğu 600 askerin erken emeklilik talebinde bulunduğu belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ömer Erdem  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Gazze'ye saldırılar sırasında 600 İsrailli asker erken emeklilik talebinde bulundu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail'in resmi verileri, Gazze'de yürütülen soykırım sırasında ordudan erken emeklilik talebinde bulunan asker sayısında dikkat çekici bir artış olduğunu ortaya koydu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesinde yapılan görüşmelerde, ordunun Gazze'deki saldırıları esnasında aralarında üst rütbeli subayların da bulunduğu yaklaşık 600 askerin erken emeklilik için başvuru yaptığı bildirildi.

Askeri yetkililer, kimi personelin savaş süresince yerlerine alternatif bulunamadığı için görevde tutulduğunu belirtti.

