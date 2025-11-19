Dolar
Dünya

Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail askeri için GKRY'de arama kararı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Gazze'de Filistinli mahkumlara işkence yaparak savaş suçu işlediği belirtilen bir İsrail askeri hakkında arama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Mehmet Kemal Firik  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail askeri için GKRY'de arama kararı

Lefkoşa

Rum basınında yer alan haberlere göre, Hind Rajab Vakfının (HRF) avukatı Nikoletta Haralambidu, Gazze'de işlediği savaş suçlarından aranan İsrailli askere ilişkin verileri GKRY makamlarına iletti.

Rum Polis Basın Sözcüsü Vironas Vironos, Alpha News haber sitesine yaptığı açıklamada, başvuruyu doğruladığını ve polisin gerekli tüm işlemleri yaparak söz konusu arama kararını çıkaracağını bildirdi.

Rum basınında yer alan haberlerde, toplanan kanıtlara dayanılarak ismi "S.D." kısaltmasıyla verilen İsrailli askerin Gazze’de Filistinli mahkumlara yönelik işkence ve aşağılayıcı hareketlere katıldığının kesin olarak ispatlandığı ifade edildi.

Haberlerde, Haralambidu'nun, İsrailli askerin sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğrafı da dosyaya kanıt olarak eklediği belirtildi.

Fotoğrafta, S.D. adlı asker, Gazze’de elleri kelepçeli çıplak vaziyette yerde oturan bir adamın hemen yanında elinde silahı ile otururken görülüyor.

HRF, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından fotoğrafını da paylaştığı S.D’nin Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Roma Tüzüğü’nü, savaş suçu, işkence ve sert davranış ile insanlığa karşı suçlar alt başlıklarında birçok kez ihlal ettiğini aktardı.

Αlpha News haberinde, İsrailli asker S.D'nin Aralık 2023 ile Eylül 2024 döneminde İsrail Ordusunun Givati Tugayı'nda görev yaptığı belirtildi.

Haberde, S.D'nin bu dönemde işkence, sivillere ait malların tahribi, zorla yerinden etme ve psikolojik şiddet de dahil olmak üzere sistemli operasyonlara katıldığı kaydedildi.

