İsrail'in Filistinli tutuklular için getirmeyi planladığı idam tasarısının detayları belli oldu
İsrail Meclisinde ilk oylamadan geçen ve Filistinli tutuklulara idam cezası getiren yasa tasarısına göre, infaz 90 gün içinde gerçekleştirilecek ve temyiz yolu kapalı olacak.
Tartışmalı idam yasa tasarısı İsrail Meclisindeki komisyonda görüşüldü.
Komisyonda aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Birleşik Arap Listesi milletvekili Ayda Tuma Süleyman arasında sert tartışmalar yaşandı.
Tartışma sonrası Süleyman, Meclis görevlileri tarafından komisyonun bulunduğu salondan çıkarıldı.
Öte yandan komisyondaki görüşmede, Filistinli tutuklulara idamı içeren tartışmalı yasa tasarısının detayları da belli oldu.
Tasarı, "Yahudi olduğu için" bir İsrailliyi öldüren kişilerin 90 gün içinde idam edilmesini içeriyor.
Temyiz yolunun kapalı olduğu idam cezasının infazı, zehirli iğneyle İsrail hapishanelerinde gerçekleştirilecek.
Ben-Gvir, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, tartışmalı yasa tasarısının sadece İsraillileri öldürenlere yönelik uygulanacağını teyit etti.
Aşırı sağcı Bakan, Filistin asıllı İsrail milletvekillerini de hedef aldığı paylaşımında, tasarının yasalaşması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Filistinlileri öldüren İsrailliler için uygulanmayacak olan idam cezası yasa tasarısı, geçen hafta Meclisteki ilk oylamadan geçmişti.
Tasarının yasalaşması için İsrail Meclisinde yapılacak 2 ayrı oylamadan daha geçmesi gerekiyor.
Tartışmalı yasa tasarısının diğer iki oylamasının ne zaman yapılacağına ilişkin belirsizlik ise sürüyor.