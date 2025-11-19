Dolar
42.36
Euro
48.95
Altın
4,093.05
ETH/USDT
2,972.90
BTC/USDT
90,015.00
BIST 100
10,903.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları başlattı

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı 2 beldeye saldırılar düzenledi.

Ethem Emre Özcan, Mustafa Deveci  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları başlattı Fotoğraf: Mohamad Zanaty/AA

KUDÜS/BEYRUT

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları, güneydeki Sur kentine bağlı Deyr Kifa ve Şuhur beldelerini hedef aldı.

Lübnan makamlarından ise saldırıya ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun saldırıları, Lübnan'ın güneyinde yer alan 2 ayrı beldedeki bazı noktaların vurulacağı tehdidinin ardından geldi.

Öte yandan İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Lübnan'ın güneyindeki saldırıları doğruladı.

Ordunun açıklamasında, Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırı düzenlendiği ifade edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye daha hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde saldırı uyarısı yaptığı 2 beldeyi daha hedef aldı.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, güneydeki Aynata ve Teyr Filsay beldelerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun bugünkü saldırıları, Lübnan'ın güneyinde yer alan 4 ayrı beldedeki bazı noktaların vurulacağı tehdidinin hemen ardından geldi.

Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan Meclis Başkanı Berri, hükümetten BMGK'yi acil toplantıya çağırmasını istedi

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in ülkenin güneyini hedef aldığı saldırısında bir kişinin ölmesi, 11 kişinin de yaralanmasının ardından, Lübnan hükümetinden Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmasını istedi.

Berri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in sivilleri, çocukları, okul ve üniversite öğrencilerini hedef alma suçunu tekrarladığını ve bunu yaparken hesaba çekilme ve kınanma gibi bir endişeye kapılmadığını belirtti.

Meclis Başkanı Berri, "Lübnan'ın bugün, Lübnanlıların haklarını güvence altına almak ve İsrail ihlallerini kınamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplantıya çağırması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıklar su altından ve havadan görüntülendi
Kırşehir'de verimi artırmak amacıyla tarlalardaki taşlar toplanıyor
Malatya'da depremde 26 kişinin öldüğü Balanlı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın duruşması görüldü
İsfalt'taki ihalelerde "hileli hareketler" iddiası
Malatya'da depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği Güner Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı

Benzer haberler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları başlattı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları başlattı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 513'e yükseldi

Netanyahu, Suriye'de işgal ettikleri tampon bölgeye gitti

Gazze'ye saldırılar sırasında 600 İsrailli asker erken emeklilik talebinde bulundu

Gazze'ye saldırılar sırasında 600 İsrailli asker erken emeklilik talebinde bulundu
İsrail'in Filistinli tutuklular için getirmeyi planladığı idam tasarısının detayları belli oldu

İsrail'in Filistinli tutuklular için getirmeyi planladığı idam tasarısının detayları belli oldu

Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail askeri için GKRY'de arama kararı

Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail askeri için GKRY'de arama kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet