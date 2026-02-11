Dolar
43.64
Euro
51.85
Altın
5,089.16
ETH/USDT
1,955.10
BTC/USDT
67,514.00
BIST 100
13,787.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kırsalına topçu atışı düzenledi

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin kuzey kırsalında bazı bölgelere topçu atışları düzenlediği ve eş zamanlı olarak bazı köylere doğru ilerlediği belirtildi.

Ahmet Karaahmet  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kırsalına topçu atışı düzenledi Fotoğraf: Firas Khalife/AA

İdlib

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra'ya bağlı Cebata el-Haşab ve Ofaniya köylerinin çevresi ile Tel el-Ahmar bölgesini topçu atışlarıyla hedef aldı.

Haberde, topçu atışlarıyla eş zamanlı olarak İsrail güçlerinin Ofaniya ve Samdaniye köylerine doğru ilerlediği, daha sonra ise Ofaniya köyünden geri çekildiği aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şam yönetimi, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu vurguluyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum ve Milas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
İstanbul'da, Bakan Kurum başkanlığında COP31'in başlangıç toplantısı yapıldı
Amasya’da biyogaz tesisinde gazdan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yaparken batan traktör çıkarıldı
Türkiye ile Yunanistan arasında anlaşmalar imzalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kırsalına topçu atışı düzenledi

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kırsalına topçu atışı düzenledi

Trump'tan Netanyahu'ya "İran'la müzakereler, anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı görülene kadar sürecek" mesajı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyeliği için imza attı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 8 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında 8 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde iki beldeyi hedef aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde iki beldeyi hedef aldı
İsrail, Batı Şeria'da ilhakın önünü açan kararı "Filistin yönetimi toprak gasbı yapıyor" diyerek savundu

İsrail, Batı Şeria'da ilhakın önünü açan kararı "Filistin yönetimi toprak gasbı yapıyor" diyerek savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet