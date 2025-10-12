Dolar
Dünya

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalına baskın düzenledi

İsrail ordusunun, Suriye’nin güneybatısında yer alan Kuneytra ili kırsalındaki Muallaka köyüne baskın düzenleyerek, bölgede yol kontrol noktası kurduğu bildirildi.

Muhammed Karabacak  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalına baskın düzenledi Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Şam

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, İsrail ordusuna ait üç askeri araçtan oluşan konvoy, yasa dışı şekilde Suriye’nin güneybatısında yer alan Kuneytra ilinin Muallaka köyüne girdi.

İsrail askerleri, Muallaka köyüne baskın düzenleyerek yol kontrol noktası kurdu.

Bölgede yasa dışı askeri faaliyet yürüten İsrail askerlerinin, sivillerin geçişine izin vermediği ve bazı yolları kapattığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusuna ait keşif uçaklarının, Suriye hava sahasını ihlal ederek Kuneytra'nın güneyinde uçuşlar gerçekleştirdiği bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025’e kadar 1000'den fazla hava saldırısı ve 400’ün üzerinde kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
MSB'den "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025" paylaşımı
Bakanlar Kurum ve Uraloğlu, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yardım tırlarımız Gazze'ye ulaşmaya başladı
İzmir'de kooperatif mağdurlarından "Büyükşehir Belediyesi resmi garantör olsun" talebi
Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, Ankara'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü

