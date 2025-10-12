İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 67 bin 806 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 67 bin 806'ya yükseldi.
Gazze
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ilan edilen ateşkes sağlanıncaya kadar sürdürdüğü saldırılarında, yaşanan can kayıpları, yaralanmalar ve enkazdan çıkarılanlara ilişkin son veriler paylaşıldı.
- Gazze’de ateşkes devreye girdi
- Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle yüz binlerce Filistinli kuzeyde "enkaz haline gelen" evlerine dönüyor
- İsrail'in Gazze'de çekildiği bölgelerde ortaya çıkan büyük yıkım evlerine dönen Filistinlilerin sevincini gölgeledi
Gazze’deki hastanelere son 24 saatte 117'si yıkılan evlerin enkazından çıkarılan, 7'si ise önceki saldırılarda aldıkları yaralar sonucu yaşamını yitiren 124 kişinin naaşının ulaştığı belirtildi.
Ayrıca İsrail'in engellemeleri nedeniyle ulaşılamayan 33 yaralının da hastanelere getirildiği aktarıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 806'ya, yaralıların sayısının 170 bin 66'ya yükseldiği belirtildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu, henüz hastanelere ulaşamayan binlerce yaralı belirtiliyor.
Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim'de yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.