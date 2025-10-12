Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 67 bin 806 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 67 bin 806'ya yükseldi.

Mehmet Nuri Uçar  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 67 bin 806 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Arşiv

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ilan edilen ateşkes sağlanıncaya kadar sürdürdüğü saldırılarında, yaşanan can kayıpları, yaralanmalar ve enkazdan çıkarılanlara ilişkin son veriler paylaşıldı.

Gazze’deki hastanelere son 24 saatte 117'si yıkılan evlerin enkazından çıkarılan, 7'si ise önceki saldırılarda aldıkları yaralar sonucu yaşamını yitiren 124 kişinin naaşının ulaştığı belirtildi.

Ayrıca İsrail'in engellemeleri nedeniyle ulaşılamayan 33 yaralının da hastanelere getirildiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 806'ya, yaralıların sayısının 170 bin 66'ya yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu, henüz hastanelere ulaşamayan binlerce yaralı belirtiliyor.​​​​​​​

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim'de yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
