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Dünya

İsrail ordusu son 24 saatte Hizbullah'a ait 70'ten fazla hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı

İsrail ordusu son 24 saatte Lübnan'da Hizbullah'a ait 70'ten fazla hedefe hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Zein Khalil, Ali Semerci  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
İsrail ordusu son 24 saatte Hizbullah'a ait 70'ten fazla hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı

İstanbul

Ordunun X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin son 24 saatte 70'ten fazla Hizbullah hedefine saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırı düzenlenen hedefler arasında tanksavar füze fırlatma sahaları, askeri binalar, mühimmat depoları, terör hücreleri ve askeri karargahların yer aldığı ifade edildi.

Güney Lübnan'daki çatışmalara işaret edilen açıklamada, "İsrail askerlerinin, İsrail güçlerine roket fırlatan bazı Hizbullah üyelerini imha ettiği, bir savaş uçağının da Hizbullah üyeleri ile büyük miktarda silahın bulunduğu bir binaya saldırı düzenlediği" ileri sürüldü.

Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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