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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine 15 hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bölgelere en az 15 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İdiris Okuduci  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine 15 hava saldırısı düzenledi

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Sluki Vadisi, Huceyra Vadisi ve Hula beldesi çevresine 15 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Ayrıca, İsrail ordusunun, Lübnan'ın sınıra çok yakın bir mesafede bulunan Kefrkilla beldesini de "Merkava" tipi tank ile hedef aldığı kaydedildi.

Hizbullah ormanlık bölgelerde gizleniyor

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Sluki Vadisi'nde Hizbullah'a ait bazı hedeflerin havadan ve topçu atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Kısa süre zarfında, Hizbullah mevzilerine ve askeri altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Hizbullah'ın söz konusu vadiyi kendi faaliyetleri için kullandığı ve Hizbullah mensuplarının İsrail'e saldırılar düzenlemek için ormanlık bölgelerde gizlendiği ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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