Dolar
28.84
Euro
31.34
Altın
1,991.78
ETH/USDT
2,040.30
BTC/USDT
36,463.00
BIST 100
7,987.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenler ve şehit öğretmenlerin yakınlarıyla bir araya geldiği programda konuşuyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. İsrailin Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin’e yönelik saldırılar protesto ediliyor.
logo
Dünya

İsrail ordusu, insani araya saatler kala Gazze’nin kuzeyine saldırılarını artırdı

İsrail ordusu, Hamas ile varılan uzlaşı kapsamında çatışmalara insani ara verilmesine saatler kala Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bölgelere saldırılarını şiddetlendirdi.

Mustafa Deveci  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
İsrail ordusu, insani araya saatler kala Gazze’nin kuzeyine saldırılarını artırdı

Kudüs

İsrail ile Hamas arasında Katar ve Mısır arabuluculuğunda varılan uzlaşı kapsamında Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara yarın sabah yerel saatle 10.00’dan itibaren 4 günlüğüne ara verileceği açıklanmıştı.

Bu insani aranın başlamasına saatler kala İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiya mahallelerine yönelik obüs saldırılarını artırdı.

İsrail topçuları bölgeye çok sayıda aydınlatma fişeği atarken bölgede sık sık patlama sesleri duyuldu.

Bölgede İsrail ordusunun helikopter trafiğinin de yoğunluğu dikkati çekiyor.

İsrail’in Beyt Hanun ve Beyt Lahiya’ya yönelik saldırıları devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
Trakya'da etkili olan yağışlar buğday tohumlarının filizlenmesine yetti
28. Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı, Ankara'da yapıldı
EYAF EXPO kapsamında forum düzenlendi
Gazze'den Türkiye ve KKTC vatandaşı 100 kişiden oluşan bir kafile daha İstanbul'a ulaştı

Benzer haberler

İsrail ordusu, insani araya saatler kala Gazze’nin kuzeyine saldırılarını artırdı

İsrail ordusu, insani araya saatler kala Gazze’nin kuzeyine saldırılarını artırdı

BM: Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuk öldürüldü

İsrail ile Filistin arasında geçmişten bugüne öne çıkan 10 esir takası

ABD'li hava yolu şirketi, Filistin'e destek veren pilotu açığa aldı

ABD'li hava yolu şirketi, Filistin'e destek veren pilotu açığa aldı
Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 40'ını işgal ediyor

Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 40'ını işgal ediyor
İsrail’in öldürdüğü 111 Filistinlinin cenazesi Han Yunus'ta toplu mezara defnedildi

İsrail’in öldürdüğü 111 Filistinlinin cenazesi Han Yunus'ta toplu mezara defnedildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet