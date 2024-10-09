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Dünya

İsrail ordusu İkinci İntifada'dan beri "ilk kez" Batı Şeria'da zırhlı personel taşıyıcıları konuşlandırdı

İsrail ordusu, İkinci İntifada'nın patlak verdiği 2000 yılından bu yana "ilk kez" işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün Vadisi'nde İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarının yakınına zırhlı personel taşıyıcıları konuşlandırdı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Safiye Karabacak  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
İsrail ordusu İkinci İntifada'dan beri "ilk kez" Batı Şeria'da zırhlı personel taşıyıcıları konuşlandırdı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nde İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarının yakınlarına zırhlı personel taşıyıcılar konuşlandırdığı belirtildi.

Haberde, bunun, İkinci İntifada'nın başladığı 2000 yılından bu yana bir "ilk" olduğu vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde bir yıldır Filistinlilere karşı soykırıma devam eden İsrail, Batı Şeria'da da toplumsal bir patlama yaşanmasından endişe ediyor.

İsrailli bir askeri yetkilinin aktardığına göre, ordu, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te Gazze sınırında düzenlediğine benzer saldırıların her an Batı Şeria'da da düzenlenmesinden korkuyor.

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