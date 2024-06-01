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Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetinin istifası, Gazze'de ateşkes ve esir takası çağrısı yapmak için protesto gösterisi düzenliyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu Gazze'nin pek çok bölgesine saldırılarını sürdürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin pek çok noktasına hava saldırılarını sürdürürken, güneydeki Refah kentinde de karadan saldırılarını artırdı.

Hosni Nedim, Gülşen Topçu  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
İsrail ordusu Gazze'nin pek çok bölgesine saldırılarını sürdürdü

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Refah'ın ortası kesimi, doğusu ve batısına özellikle Tel es-Sultan Mahallesi, Zarub Kavşağı çevresi, Yabna, Eş-Şabura ve Leffeti Bedr mülteci kamplarına topçu ateşi saldırılarını yoğunlaştırdı.

Tel Zarub bölgesinde Filistinli direniş grupları ile İsrail ordusu arasında çatışma yaşandı ve bölgede patlamalar meydana geldi. İsrail ordusundan keskin nişancılar, evlerin çatılarına konuşlanarak İmam Ali Caddesi'nden Leffeti Bedr'e kadar olan alanda hareket eden her cisme ateş açtı.

Ayrıca, quadcopter dron ile Refah'ta bir grup Filistinliye açılan ateş sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Kuzeyde Gazze kentindeki El-Cela Caddesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda 2 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı. Gazze kentinin güneyindeki Netzarim ekseninde konuşlanan İsrail tankları ile topçu birlikleri ise Ez-Zeytun Mahallesi'nin güneyine saldırı düzenledi ancak ölü ya da yaralanan bilgisi geçilmedi.

Orta kesimde ise özellikle En-Nuseyrat, El-Bureyc ve El-Mağazi'nin doğu bölgelerine yoğun topçu ateşi saldırısı düzenlendi.


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