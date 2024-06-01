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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 239 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 379'a çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak, 36 bin 379'a yükseldi.

Muhammed Emin Canik  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
İsrail'in 239 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 379'a çıktı

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 239 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 5 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 95 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 350 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 379'a, yaralı sayısının 82 bin 407'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

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