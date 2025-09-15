Dolar
Dünya

Polonya'dan Gazze’de kıtlık olmadığını iddia eden İsrail reklamlarının kaldırılması için Google’a çağrı

Polonya, Google'ın sahibi olduğu video paylaşım platformu YouTube’da geçen aylarda yayımlanan ve haberlerin aksine Gazze Şeridi’nde kıtlık olmadığını öne süren tartışmalı İsrail reklamlarının soruşturulması için Google’a çağrıda bulundu.

Eren Beksaç  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Priştine

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ülkede çevrim içi dezenformasyonu takip eden kurum Bilimsel ve Akademik Bilgisayar Ağı (NASK), İsrail'in sponsoru olduğu reklamların kaldırılmasını tavsiye eden raporu YouTube'a sundu.

Google reklamları ve YouTube kanallarındaki manipüle edilmiş içeriklere işaret eden NASK uzmanları, platformun topluluk kurallarına atıfla bu içeriklerin geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Google, talepleri reddederek söz konusu içeriklerin kendi politika ve değerleriyle uyumlu olduğunu bildirdi.

Tartışmalı reklam kampanyası

İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Varşova’daki büyükelçiliği tarafından ağustos ayından itibaren yayımlanan videolar ve reklam içerikleri çevrim içi dolaşıma girdi.

Bu içeriklerde, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze’de gıda dağıtmayı reddettiği öne sürüldü.

Bir videoda ise insani yardım yüklü hareketsiz kamyonlar gösterilerek, “Bu BM’nin kasıtlı sabotajıdır.” ifadesine yer verildi.

Gazze’deki kıtlıkla ilgili toplam sekiz video İsrail’in Varşova Büyükelçiliğinin YouTube kanalına yüklendi. İki hafta önce yüklenen bir videoda, sebze meyveyle dolup taşan hareketli bir pazar gösterildi ve 1,6 milyon izlenmeye ulaştı. Videolar toplamda yaklaşık 9 milyon kez izlendi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, 8 Ağustos’ta ve 27 Ağustos'ta İsrail'in Varşova Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırmıştı.

