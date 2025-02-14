Dolar
36.20
Euro
37.86
Altın
2,934.71
ETH/USDT
2,695.50
BTC/USDT
96,666.00
BIST 100
9,914.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay için Gaziantep Havalimanı’nda n uğurlama töreni düzenleniyor.
logo
Dünya

İsrail ordusu, Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Hizma beldesinin iki girişini kapattı

İsrail askerleri, Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Hizma beldesinin iki girişini kapatarak, Filistinlilere ait onlarca aracın giriş-çıkışını engelledi.

Aysar Alais, Mehmet Nuri Uçar  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
İsrail ordusu, Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Hizma beldesinin iki girişini kapattı

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Hizma beldesinin iki ana girişine iki askeri kontrol noktası kurdu.

Araçların hareketini durduran İsrail askerleri, belde sakinlerine ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Hizma beldesi işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyi ile ortasını birbirine bağlayan yol üzerinde yer alıyor ve genellikle her gün yüzlerce Filistinli aracın geçişine sahne oluyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ticaret Bakanlığı ekiplerinden makaron ve kaçak sigara operasyonları
Türkiye ve dünya gündemi
Üsküdar'da toprak kayması nedeniyle 2 bina tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'dan yurda döndü
Şanlıurfa'da okulun istinat duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasında

Benzer haberler

İsrail ordusu, Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Hizma beldesinin iki girişini kapattı

İsrail ordusu, Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Hizma beldesinin iki girişini kapattı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: (Trump'ın Gazze planına ilişkin) Hoşlarına gitmiyor ama tek plan, Trump'ın planı

İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyindeki iki bölgeye hava saldırısı

Lübnan'ın güneyinde işgali sürdüren İsrail ordusu, 2 beldede evlere saldırdı

Lübnan'ın güneyinde işgali sürdüren İsrail ordusu, 2 beldede evlere saldırdı
İsrail Hükümet Sözcüsü, Hamas cumartesi 3 esiri serbest bırakmazsa ateşkesin sona ereceğini söyledi

İsrail Hükümet Sözcüsü, Hamas cumartesi 3 esiri serbest bırakmazsa ateşkesin sona ereceğini söyledi
Gazze'deki Refah Belediyesi: Ateşkesin uygulanmadığı kentte 200 bin sığınmacı açıkta yaşıyor

Gazze'deki Refah Belediyesi: Ateşkesin uygulanmadığı kentte 200 bin sığınmacı açıkta yaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet