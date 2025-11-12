Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi işgal ederek "karargaha" çevirdi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabud beldesinde Filistinlilere ait iki eve el koyarak "karargaha" çevirdiği belirtildi.

Hamdi Yıldız  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi işgal ederek "karargaha" çevirdi

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Yabud beldesinde sakinlerini zorla dışarı atarak el koyduğu evlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Cenin kentinin güneybatısındaki Yabud beldesinde İsrail ordusu, evlere baskınlar düzenledi. Evlerdeki eşyalara büyük zarar veren İsrail askerleri, Filistinlilere saldırdı ve onları uzun süre alıkoydu.

Sakinlerini zorla dışarı çıkararak evlere yerleşen İsrail askerleri bu evleri adeta karargaha çevirdi.

Bölgeye yoğunlaşan baskınlar ve saldırılar nedeniyle öğrencilerin saldırılara maruz kalmaması için eğitimlerin pazar ve pazartesi günleri uzaktan yapılacağı aktarıldı.

Ayrıca, İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle beldedeki birçok iş yerinin de kapalı tutulduğu yalnızca fırınlar, eczaneler, sağlık merkezleri ve lokantaların açık olduğu kaydedildi.

İlgili konular
