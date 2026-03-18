Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız. Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız. Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Suudi Arabistan, Riyad'a füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. -VTR-
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail ordusu, son 24 saatte İran'da 200'ün üzerinde hedefi vurduğunu öne sürdü

İsrail ordusu, İran'ın orta ve batı kesimlerine son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 200'ün üzerinde hedefi vurduğunu iddia etti.

Burak Dağ  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Tel Aviv

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'a yönelik gün içinde düzenlenen saldırılara düzinelerce uçağın katıldığı kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının İran'ın batı ve orta kesimlerinde savunma sistemleri, balistik füze rampaları, insansız hava aracı depolarının yanı sıra silah üretim tesislerini hedef aldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, İran'ın güneyindeki doğal gaz tesislerine yönelik İsrail'e atfedilen saldırılara yer verilmemesi dikkati çekti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.


