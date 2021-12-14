Dolar
13.82
Euro
15.60
Altın
1,785.57
ETH/USDT
3,771.40
BTC/USDT
46,391.00
BIST 100
2,101.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail medyası: Muhammed bin Zayid, İsrail'e ziyaret davetini kabul etti

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Başbakan Naftali Bennett'in ülkeye ziyaret davetini kabul ettiği bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 14.12.2021
İsrail medyası: Muhammed bin Zayid, İsrail'e ziyaret davetini kabul etti

KUDÜS

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde bin Zayid'in, Bennett ile görüşmesinin sonunda İsrail'e ziyaret davetini kabul ettiği duyuruldu.

Görüşmede Bennett'in ekibine ziyaretle ilgili çalışmalara başlanması talimatını verdiği kaydedilerek, ziyaretin tarihine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Başbakanlık Ofisinin açıklamasında, ziyarette karşılıklı samimi sohbet eden iki liderin arasındaki şahsi tanışmaya yoğunluk verildiği ve iki ülke arasında barışın güçlendirilmesine ve ekonomik ilişkiler kurulmasına istekli olunduğu kaydedildi.

BAE haber ajansı WAM'ın yayımladığı ortak açıklamada, iki ülkenin de ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla birçok iş birliği alanının desteklenmesi için ortak fon oluşturmaya istekli olunduğuna işaret edildi.

Söz konusu fonun ortak iş konseyinin yanı sıra iklim değişikliği, çölleşme, temiz enerji ve geleceğin tarımı konularında zorluklara karşı çözüm yolları bulmak ve iki ülkedeki önde giden ekonomik ve teknolojik beyinleri bu alanlara yönlendirmek üzere çalışacağı bildirildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bin Zayid'in davetlisi olarak pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirdi.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'liler Omicron varyantına karşı endişelerinin artmasına rağmen yeterli önlem almıyor
İngiltere Premier Lig'de 1 haftada 42 koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye'de 18 bin 796 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi
Kuzey İrlanda'da aşı pasaportu uygulaması yürürlüğe girdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 797 bin 348'e çıktı

Benzer haberler

İsrail medyası: Muhammed bin Zayid, İsrail'e ziyaret davetini kabul etti

İsrail medyası: Muhammed bin Zayid, İsrail'e ziyaret davetini kabul etti

Haaretz: İsrail, Doğu Kudüs'te bir dizi yerleşim projesi planlıyor

İsrail Başbakanı BAE'ye ilk ziyaretinde Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüştü

Mescid-i Aksa muhafızı Şeyh Raid Salah serbest bırakıldı

Mescid-i Aksa muhafızı Şeyh Raid Salah serbest bırakıldı
İsrail güçleri Batı Şeria'da biri Hamas yetkilisi 27 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da biri Hamas yetkilisi 27 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri Nablus'ta bir Filistinliyi öldürdü, ikisini yaraladı

İsrail askerleri Nablus'ta bir Filistinliyi öldürdü, ikisini yaraladı