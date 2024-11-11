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Dünya

İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırıyı resmi olarak üstlendi

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasına yönelik saldırıyı onayladığını bildirdi.

Mustafa Deveci  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırıyı resmi olarak üstlendi

Ankara

Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Dostri, yaptığı yazılı açıklamayla Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırının arkasında Tel Aviv yönetiminin olduğunu belirtti.

Dostri, çağrı cihazlarına yönelik saldırının onayını Netanyahu'nun verdiğini ifade etti.

Bu açıklamayla İsrail, Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırıyı resmen üstlenmiş oldu.

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 323 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

İsrail basınında dün çıkan haberlerde, Netanyahu'nun kapalı kabine toplantısında çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırıları üstlendiği yazılmıştı.

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