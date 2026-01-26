Dolar
Dünya

İsrail, "Al Jazeera" ve "Al Mayadeen" televizyon kanallarına erişimi engelledi

İsrail makamları, Katar'ın Al Jazeera ve Lübnan'ın Al Mayadeen televizyon kanallarının yayınını engelleme kararı aldı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Hamdi Yıldız  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Kudüs

İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Al Jazeera ile Al Mayadeen, İsrail'de internet sitelerinde, televizyon yayınlarında ve YouTube'da engellenecek. Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümet, pazar günü Al Jazeera ile Al Mayadeen'in engellenmesi emrini onayladı." ifadelerini kullandı.

Karhi, uydu yayınlarının engellenmesinin ise Savunma Bakanı'nın takdirinde olduğunu belirtti.

Öte yandan Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'in bu kararı 90 gün süreyle yürürlükte kalacak. Bu sürenin ardından kararın yenilenmesi gerekiyor.

Gazete, bu önlemlerin, iki televizyon kanalının İsrail içinde yayın yapmasını yasaklayan "Al Jazeera Yasası" olarak bilinen yasanın yürürlüğe girmesiyle iki yıldan fazla bir süre önce getirilen kısıtlamaların kapsamını genişlettiğini kaydetti.

Haberde ayrıca, geçen ay İsrail Meclisinin İletişim Bakanı'na olağanüstü hal ilanına bakılmaksızın yabancı medya kuruluşlarını kapatma yetkisi veren bir değişikliği onayladığına dikkat çekildi.

