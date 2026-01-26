Dolar
43.38
Euro
51.46
Altın
5,072.94
ETH/USDT
2,903.20
BTC/USDT
87,977.00
BIST 100
13,118.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde partisine katılan Belediye Başkanlarına rozetlerini taktı
logo
Gündem

Hatay'da su şebekelerini besleyen iki barajın doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı

Hatay'da su şebekelerini besleyen barajlardan Yayladağı'nın doluluk oranı yağmur ve kar yağışının etkisiyle yüzde 40,2'ye, Karaçay'ın da yüzde 22,1'e yükseldi.

Mehmet Bayrak  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Hatay'da su şebekelerini besleyen iki barajın doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Büyükşehir Belediyesi Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu kaynağı olan 54 milyon metreküp kapasiteye sahip Karaçay Barajı'nın doluluk oranında yağmur ve kar yağışının etkisiyle artış kaydedildi.

Kuraklık nedeniyle su seviyesi geçen yılın kasım ayında yüzde 6'ya gerileyen Karaçay'daki doluluk, mevsim yağışları sayesinde yüzde 22,1'e çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kentte içme suyu ve tarımsal sulama şebekelerini besleyen önemli kaynaklardan 6,5 milyon metreküp kapasiteli Yayladağı Barajı'nın 2 ay önce yüzde 12 ölçülen doluluk oranı, yüzde 40,2'ye yükseldi.

"Su kullanımında herkesin tedbirli şekilde davranması lazım"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AA muhabirine, barajlardaki doluluk oranının uzun süre sonra artış göstermesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Kentte geçen yıl barajlardaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle ciddi önlemler aldıklarını belirten Öntürk, şöyle konuştu:

"Hatay geçen yıl Türkiye'nin en kurak ve en az yağış alan iliydi. Su konusunda yüzde 30 seviyesinde barajlardan destek alıyoruz, geri kalanı yer altı kuyularından sağlanıyor. Geçen yıl o büyük kuraklığa rağmen vatandaşlarımıza ciddi susuzluk yaşatmadık. Barajlardan verilecek sudaki açığı, 1350 kilometrelik isale hattı ve 313 yer altı kuyusuyla kapattık."

Öntürk, su krizinin tüm dünyanın sorunu olduğunu vurgulayarak, kaynakları korumak için tedbirleri artırdıklarını anlattı.

Bahçe sulama ve kullanım suyunda tasarruflu davranılması gerektiğini vurgulayan Öntürk, "Dua edelim inşallah yağış alırız ama yağış alsak da meseleye küresel ısınma yönünden bakmamız lazım. Su kullanımında herkesin tedbirli şekilde davranması lazım." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu Türkiye'yi ziyaret edecek
Hatay'da su şebekelerini besleyen iki barajın doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı
Türkiye'nin enerji filosuna eklenen ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" İstanbul Boğazı'ndan geçti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye'yi kimse terör örgütleri vasıtasıyla zehirlemeye kalkmasın
Doğu Akdeniz'de fırtına, Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hatay'da su şebekelerini besleyen iki barajın doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı

Hatay'da su şebekelerini besleyen iki barajın doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı

Hataylı "Yaşayan İnsan Hazinesi", ipek böceği yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını istiyor

Kırklareli'nde Mert Gölü yeniden denizle birleşti

Hatay'da yeniden inşa edilen Gazze Şehitleri Camisi ibadete açıldı

Hatay'da yeniden inşa edilen Gazze Şehitleri Camisi ibadete açıldı
Depremzede öğrenciden yapay zeka destekli bitki bakımı uygulaması

Depremzede öğrenciden yapay zeka destekli bitki bakımı uygulaması
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet