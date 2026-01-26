Dolar
Gündem

Doğu Akdeniz'de fırtına, Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor

Doğu Akdeniz'de fırtına, Ege ve Batı Karadeniz'de ise kuvvetli fırtına bekleniyor.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Doğu Akdeniz'de fırtına, Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Ege'nin iç kesimlerinde bugün öğle saatlerinden, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Bolu ve Karabük çevreleri ile Düzce'nin iç kesimlerinde bugün akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

