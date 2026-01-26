Dolar
43.37
Euro
51.42
Altın
5,090.28
ETH/USDT
2,900.10
BTC/USDT
87,848.00
BIST 100
13,053.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, insana dair, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in Gazze'ye saldırısında gözünü kaybeden 5 yaşındaki Adem sağlığına ve annesine kavuşacağı günü bekliyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında ağır yaralanan 5 yaşındaki Filistinli Adem Ebu Halib, yüzünde taşıdığı kalıcı izlerle hem yaşadığı acıyı hem Gazze’deki çocukların maruz kaldığı trajediyi gözler önüne seriyor.

Mehmet Nuri Uçar, Fadel A. A. Almaghari  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
İsrail'in Gazze'ye saldırısında gözünü kaybeden 5 yaşındaki Adem sağlığına ve annesine kavuşacağı günü bekliyor

Gazze

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda bulunan evlerinin İsrail saldırısına hedef olması sonucu ağır yaralanan Adem, aynı saldırıda aralarında ağabeyi Dıya ve tüm dayılarının da bulunduğu 13 aile üyesini kaybetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Enkaz altından 3 saat sonra çıkarılan Adem, 16 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutunabildi. Ancak saldırının izleri küçük çocuğun yüzünde kaldı.

Saldırı sonrası sol gözünü tamamen kaybeden Adem’in sağ gözü için de risk devam ediyor. Saldırıda ağır yaralanarak Avde Hastanesi’ne kaldırılan Adem'in annesi ise buradaki imkanların yetersizliğinden ötürü tedavi için Malezya’ya gönderilen kişiler arasında yer alabildi.

"Adem bir çocuk sadece oyun oynamayı, diğer çocuklarla vakit geçirmeyi biliyor"

AA muhabirine konuşan baba Süleyman Ebu Halib, saldırı anını şu sözlerle anlattı:

"Saat 09.00 civarında evde oturuyorduk. Evimiz bir anda füzeyle hedef alındı. Adem’in tüm dayıları şehit oldu. Ağabeyi Dıya da."

Oğlunun enkaz altından çıkarıldığında durumunun çok ağır olduğunu belirten Ebu Halib, "Adem enkaz altından 3 saat sonra çıkarıldı. Uzun süre yoğun bakımda kaldı. Allah’a şükür hayatta kaldı ama yaraların izleri hâlâ yüzünde. Sol gözünü tamamen kaybetti, sağ gözü için de doktorlar risk olduğunu söylüyor." dedi.

Adem’in henüz 5 yaşında olduğuna dikkati çeken baba Ebu Halib, oğlunun yaşadıklarını anlamlandıramadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Adem bir çocuk sadece oyun oynamayı, diğer çocuklarla vakit geçirmeyi biliyor. Çarşıya çıktığımızda insanlar yüzünün her tarafını çizik görünce nedenini soruyorlar. İşgal bombardımanından dolayı olduğunu öğrenince acıyıp merhamet gösteriyorlar. Bu bir baba olarak beni çok üzüyor."

Ağabeyini kaybetmenin acısını hâlâ üzerinden atamayan Adem’in annesini çok özlediğini belirten Ebu Halib, "Yaralı olan annesinin şefkatini özlüyor. Annesinin kucağı ona psikolojik olarak iyi geliyor." diye konuştu.

Adem geceleri füzelerle ilgili kabuslarla uyanıyor

Adem’in psikolojik durumunun da ağır olduğunu vurgulayan baba, geceleri korkuyla uyanan oğlunun rüyalarında uçaklar ve füzeler gördüğünü ve "Baba, gökyüzünden füze geliyor, benim üzerime düşecek." diyerek uyandığını söyledi.

Gazze’ye İsrail tarafından uygulanan abluka, sınır kapılarının kapalı olması ve hasta çıkışlarının engellenmesi nedeniyle oğlunu tedavi ettiremediğini belirten Ebu Halib, tek isteğinin Adem’i Gazze dışına çıkarabilmek olduğunu aktardı.

Acılı baba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adem’in yurt dışında tedavi edilmesini istiyoruz. Bu onun çocuk olarak hakkı. Doktorlar sağ gözünü de kaybedebileceğini söylüyor. Bugün sadece Adem için yaşıyorum. Adem okumak istiyor. İleride yönetmen olmak istiyor."

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 71 bin 657 Filistinli hayatını kaybetti, 171 bin 399 kişi yaralandı. Hayatta kalanlar ise kalıcı yaralar, zorunlu göç ve derin travmalarla yaşam mücadelesi veriyor.

Saldırılardan en ağır şekilde etkilenenlerin başında çocuklar ve kadınlar geliyor. Oyun oynamaları, eğitim almaları ve aile sevgisiyle büyümeleri gereken yaşlarda Filistinli çocuklar, abluka altındaki Gazze’de bombalar, kayıplar ve korkularla büyümek zorunda bırakılıyor.

Yüzündeki izler, kaybettiği ailesi ve annesinden ayrı geçen günleriyle küçük Adem, bir gün yeniden annesinin kucağına kavuşabilme, tedavi olabilme ve çocukluğundan geriye kalanları yaşayabilme umuduyla hayata tutunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin enerji filosuna eklenen ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" İstanbul Boğazı'ndan geçti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye'yi kimse terör örgütleri vasıtasıyla zehirlemeye kalkmasın
Doğu Akdeniz'de fırtına, Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor
Bakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Fransız mevkidaşı Barrot ile ikili ilişkileri görüşecek
Bakan Fidan, Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile Ankara'da bir araya geldi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırısında gözünü kaybeden 5 yaşındaki Adem sağlığına ve annesine kavuşacağı günü bekliyor

İsrail'in Gazze'ye saldırısında gözünü kaybeden 5 yaşındaki Adem sağlığına ve annesine kavuşacağı günü bekliyor

İsrail, son esirinin naaşını ararken Gazze Şeridi'ne saldırılarını da sürdürüyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'de Filistinli bir kadını darbetti

Gazze’ye 1400 tonluk insani yardım taşıyan Türk Kızılay gemisi El Ariş limanına ulaştı

Gazze’ye 1400 tonluk insani yardım taşıyan Türk Kızılay gemisi El Ariş limanına ulaştı
Hamas'ın kurucularından Ataullah Ebussebih, 78 yaşında hayatını kaybetti

Hamas'ın kurucularından Ataullah Ebussebih, 78 yaşında hayatını kaybetti
Mısır, İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini ve Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılmasını istedi

Mısır, İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini ve Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılmasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet