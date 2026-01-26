Dolar
Dünya

İsrailli hava yolu şirketleri, artan bölgesel gerilim nedeniyle uçuş iptal prosedürlerini esnetme kararı aldı

İsrailli hava yolu şirketleri, bölgesel gerilimlerin tırmanması nedeniyle yolcularının uçuşlarını iptal etme prosedürlerini esnetme kararı aldı.

Burak Dağ  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
İsrailli hava yolu şirketleri, artan bölgesel gerilim nedeniyle uçuş iptal prosedürlerini esnetme kararı aldı

Kudüs

İsrail'in ulusal hava yolu şirketi El Al'den yapılan açıklamada, gelecek iki hafta içinde uçuş rezervasyonu yapan yolcularına seferden 48 saat öncesine kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin ücretsiz uçuş iptali ve erteleme hakkı tanınacağı duyuruldu.

Yeni uygulamanın 17 Mart'a kadar El Al'in tüm uçuş ağında geçerli olacağı bildirilen açıklamada, mevcut uçuşlarla ilgili değişiklik yapmak isteyen yolcular için ise çağrı merkezlerindeki çalışan sayısının arttırılacağı kaydedildi.

İsrailli Arkia hava yolu firması ise benzer bir adım atarak 26 Ocak–9 Şubat tarihlerinde uçacak yolcularının kalkıştan 48 saat öncesine kadar herhangi bir gerekçe göstermeden uçuşlarını iptal edebileceğini veya erteleyebileceğini duyurdu.

Arkia CEO'su Oz Berlovitz ise olası senaryolara karşı alternatif uçuş planlarının hazırlandığını, ihtiyaç halinde Avrupa ve ABD'deki önemli uçuş noktalarına ek seferler koyabileceklerini belirtti.

Bölgede artan gerilim nedeniyle bazı Avrupalı hava yolu şirketleri İsrail'e uçuşlarını iptal ettiklerini duyurmuştu.

ABD ve İsrail'in İran üzerindeki baskısı artıyor

ABD ve İsrail'in Tahran üzerindeki baskısı, İran'da kötüleşen ekonomi ve yaşam koşulları nedeniyle Aralık 2025'te patlak veren protestolardan bu yana artış gösteriyor.

ABD'li ve İsrailli yetkililerin açıklamaları, İran'daki yönetimi devirmeye dönük tutumu yansıtıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN, daha önceki haberinde, İsrail'deki güvenlik değerlendirmelerinin "ilerleyen günlerde" ABD'nin İran'a yönelik bir saldırı ihtimaline işaret ettiğini bildirmişti.

İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo da ABD'nin hem Basra Körfezi'ne hem de Orta Doğu geneline askeri yığınak yaptığına işaret ederek kendilerinin de tüm cephelerde hazırlık içinde olduklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'ndan (WEF) Washington'a dönerken yaptığı açıklamada "İran'a doğru giden büyük bir Amerikan filosunun bulunduğunu" duyurmuştu. Trump, "İran'ı infazları gerçekleştirmeleri halinde vurmakla tehdit ettim, vazgeçtiler." ifadelerini kullanmıştı.

Amerikan Axios haber platformunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde de Trump'ın İran'a yönelik olası saldırısını Tahran'la yapılan diplomatik temaslar, lojistik engeller ve bölgesel müttefiklerin tepkilerinin ardından durdurduğu iddia edilmişti.

