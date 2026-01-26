Dolar
Gündem

Muğla'da fırtınamsı rüzgar etkili oluyor

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde fırtınamsı rüzgar etkili oluyor.

Sabri Kesen, Osman URAS  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Muğla'da fırtınamsı rüzgar etkili oluyor Fotoğraf: Osman URAS/AA

Muğla

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marmaris'te rüzgarın hızı saatte 58 kilometreyi buldu.

Keşişleme esen fırtınamsı rüzgarda yüksek dalgalar oluştu. Marmaris Yat Limanı'nda dalgaların getirdiği sular işletmelere kadar ulaştı.

İçmeler ve Adaköy Mahallesi'nde iki yelkenli kıyıya sürüklenerek karada yan yattı.

Fırtınamsı rüzgar nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara elektrik dağıtım şirketi Aydem ve belediye ekipleri müdahale ediyor.

Bodrum

Deniz ulaşımı aksayan ilçede balıkçılar denize açılamadı.

Rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar sahildeki bazı işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı. Kumsallar dalgaların köpükleriyle kaplandı.

