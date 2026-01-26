Dolar
logo
Dünya

Suriye'den Lübnan'a kaçak yollarla gönderilmek istenen silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Suriye'nin Humus vilayetinde kaçak yollarla Lübnan'a gönderilmek istenen silah ve mühimmatların ele geçirildiği bildirildi.

Mahmut Geldi, Ali Semerci  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Suriye'den Lübnan'a kaçak yollarla gönderilmek istenen silah ve mühimmatlar ele geçirildi

İstanbul

Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan haberde, Humus vilayetinde emniyet birimleri tarafından düzenlenen operasyonla Lübnan'a yönelik silah kaçakçılığı girişiminin engellediği belirtildi.

Ele geçirilen bir aracın içinde 9 Konkurs güdümlü füzenin yanı sıra 68 adet RPG başlığı, 2 adet 107 tipi füze ve 5 sandık BKS mühimmatın bulunduğu aktarılan haberde, silah kaçakçılığını yapan çetenin kaçtığı bölgede düzenlenen baskınlarda da çok sayıda şarjör ve dürbün ele geçirildiği ifade edildi.

Silah kaçakçılığı yapanların tümünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü vurgulanan haberde, Suriye halkına yönelik muhtemel tehditler ve sınır güvenliğini zayıflatabilecek yasa dışı eylemlerle mücadelenin aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
