Dünya

Suriye'de YPG işgalindeki Aynularab ilçesinde açılan insani koridordan sivillerin geçişi başladı

Suriye'de terör örgütü YPG işgalindeki Halep'in Aynularab (Kobani) ilçesindeki siviller, Suriye ordusunun açtığı "Nur Ali" insani koridorundan geçmeye başladı.

Halime Afra Aksoy, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
İstanbul

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yer alan haberde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, "Halep'in doğusundaki Aynularab'daki aileler, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti tarafından sivillerin güvenli şekilde çıkışı için güvenli geçit olarak belirlenen Nur Ali insani koridoru üzerinden geçişlere başladı." ifadesine yer verildi.

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, dün Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açıldığını duyurmuştu.

Buna göre ilk koridor, Haseke Valiliği ile koordinasyon kapsamında Rakka–Haseke yolu üzerinde, Tel Davud köyü yakınında oluşturulurken, ikinci insani koridor ise Halep Valiliği ile koordinasyon çerçevesinde, M4 kara yolu üzerindeki Aynularab Kavşağında, Nur Ali köyü yakınında açılmıştı.

Yetkililer, söz konusu koridorların insani yardımların ulaştırılması ile acil ve hassas insani vakaların güvenli şekilde geçişi amacıyla tahsis edildiğini belirtmişti.

İlgili konular
