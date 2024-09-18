Beyrut’ta Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın yakınlarında patlama sesi duyuldu
Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın yakınlarında patlama sesi duyuldu.
İstanbul
Olay yerinde bulunan AA muhabirleri patlamanın sesini duyarken, görgü tanıkları, dünkü patlamada yer alan cihazlardan ya da başka çağrı cihazlarından patlamanın gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.
- Lübnan’da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti
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Patlamaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
İsrail devlet televizyonu KAN ise Lübnan’da çağrı cihazlarında yeni patlamalar olduğunu iddia etti. Yerel kaynaklar da olayda telsizlerin patladığını ileri sürdü.
Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldi ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 18, 2024
• Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, dünkü çağrı cihazı patlamasında ölen Hizbullah mensupları için cenaze merasimi yapılırken yeni patlamalar meydana geldi
• Olay yerinde bulunan AA Ortadoğu Haberleri… pic.twitter.com/cTrdSA1eaC
Çağrı cihazlarının patlatılması
Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.
Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.
Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.