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İsrail, gönderdiği sinyallerle Hizbullah'ın iletişim için kullandığı cihazları patlattı, yaralıların getirildiği Amerikan Üniversite Hastanesi önünden yayındayız
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Dünya

Beyrut’ta Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın yakınlarında patlama sesi duyuldu

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın yakınlarında patlama sesi duyuldu.

Bekir Aydoğan, Turgut Alp Boyraz  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Beyrut’ta Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın yakınlarında patlama sesi duyuldu Fotoğraf: Houssam Shbaro - AA

İstanbul

Olay yerinde bulunan AA muhabirleri patlamanın sesini duyarken, görgü tanıkları, dünkü patlamada yer alan cihazlardan ya da başka çağrı cihazlarından patlamanın gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

Patlamaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Lübnan’da çağrı cihazlarında yeni patlamalar olduğunu iddia etti. Yerel kaynaklar da olayda telsizlerin patladığını ileri sürdü.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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