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Dünya

İsrail, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait hedefleri vurduğunu duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Merkaba ve Ayta eş-Şaab bölgelerinde Hizbullah’a ait askeri hedefleri vurduğunu ileri sürdü.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Esat Fırat  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
İsrail, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait hedefleri vurduğunu duyurdu

KUDÜS


Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Merkaba bölgesindeki bir tehdidi ortadan kaldırmak için topçu atışı yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Hizbullah’a ait bir binanın hedef alındığına yer verilen açıklamada, “Gece saatlerinde Ayta eş-Şaab'da Hizbullah'a ait iki askeri binaya saldırı düzenlendi." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun açıklamasına ilişkin Hizbullah’tan herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Lübnan'daki saldırılarının Hizbullah'ın askeri hedeflerini veya kadrolarını hedef aldığını iddia etse de Lübnan tarafı saldırıların çoğunun sivilleri hedef aldığını belirtiyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.

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