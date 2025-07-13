Dolar
40.18
Euro
46.96
Altın
3,354.94
ETH/USDT
3,001.40
BTC/USDT
118,899.00
BIST 100
10,358.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'li şarkıcı Olivia Rodrigo, Gazze'deki durumun "korkunç ve kabul edilemez" olduğunu belirtti

Olivia Rodrigo, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki durumun "korkunç ve kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirterek Gazze'deki çocuklar için Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) bağış yaptığını ifade etti.

Aynur Şeyma Asan  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
ABD'li şarkıcı Olivia Rodrigo, Gazze'deki durumun "korkunç ve kabul edilemez" olduğunu belirtti

Ankara

Rodrigo, sosyal medya platformu Instagram'ın "hikayeler" bölümünden yaptığı paylaşımda, Gazze'deki duruma tepki gösterdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze'de anne, baba ve çocukların aç ve susuz kaldığını, temel tıbbi hizmetlerden ve insani yardımlardan yoksun bırakıldığını vurgulayan Rodrigo, "Filistin'deki masum insanların maruz bırakıldığı yıkım nedeniyle hissettiğim kalp kırıklığını anlatacak kelimeler yok." ifadesini kullandı.

Rodrigo, "İsrail'de, Filistin'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir çocuk, bu çocukların dayanmak zorunda kaldığı zorlukları yaşamayı hak etmiyor." ifadesine yer verdi.

Gazze'deki durumun "korkunç ve kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirten Rodrigo, "Onlardan vazgeçmek, ortak insanlığımızdan vazgeçmek demektir." yorumunu yaptı.

Rodrigo, bu konuda, Gazze'deki "korkunç durumu" yaşayanlara yardım etmek amacıyla UNICEF'e bağış yaptığını kaydederek takipçilerini de Gazze için bağış yapmaya çağırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye kalkınmış, güçlenmiş, refahını artırmış Türkiye demek
Kartalkaya'daki otel yangını mağduru aile, görevini ihmal eden herkesin sorumluluğunu üstlenmesini istiyor
Emine Erdoğan'dan AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşım
Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

ABD'li şarkıcı Olivia Rodrigo, Gazze'deki durumun "korkunç ve kabul edilemez" olduğunu belirtti

ABD'li şarkıcı Olivia Rodrigo, Gazze'deki durumun "korkunç ve kabul edilemez" olduğunu belirtti

NYT'den, siyasi çıkarları için Gazze'ye saldırıları sürdürmekle eleştirdiği Netanyahu'ya yanıt

İsrail, Elon Musk'ın SpaceX şirketi aracılığıyla "Dror 1" iletişim uydusunu uzaya fırlattı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Diplomasiyi güçlendirerek savaşın tekrarlanmasının önüne geçmeye çalışıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Diplomasiyi güçlendirerek savaşın tekrarlanmasının önüne geçmeye çalışıyoruz
ABD'de Büyük Kanyon Milli Parkı'nda çıkan orman yangını bir günde yaklaşık 20 kat büyüdü

ABD'de Büyük Kanyon Milli Parkı'nda çıkan orman yangını bir günde yaklaşık 20 kat büyüdü
İstanbul'da 15 Temmuz şehitleri için bisiklet turu düzenlendi

İstanbul'da 15 Temmuz şehitleri için bisiklet turu düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet