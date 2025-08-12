Dolar
40.75
Euro
47.63
Altın
3,348.81
ETH/USDT
4,467.30
BTC/USDT
119,365.00
BIST 100
10,954.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir’de “Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 754. Yıl Dönümü Anma Etkinliği"nde konuşuyor.
logo
Dünya

Trump'ın talimatının ardından Ulusal Muhafızlar Washington'a gelmeye başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Başkent Washington'da güvenliği yeniden sağlamak" gerekçesiyle ilan ettiği kamu güvenliği acili durumunun ardından Ulusal Muhafızlar şehre gelmeye başladı.

Hakan Çopur  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Trump'ın talimatının ardından Ulusal Muhafızlar Washington'a gelmeye başladı

Washington DC

ABD Başkanı Trump'ın Washington'daki "suç oranlarını düşürmek" ve "evsizleri temizlemek" üzere dün aldığı kararlarla ilgili tartışmalar sürerken görevlendirilen unsurlar kente sevk ediliyor.

Trump'ın Washington DC Polis Teşkilatını tamamen federal kontrol altına alması ve kente çok sayıda Ulusal Muhafızın getirilmesi yönündeki adımları hayata geçiriliyor.

Washington'da ve çevre eyaletlerde görevli 800 Ulusal Muhafız parça parça kente gelmeye ve görev yerlerine yerleşmeye başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin "suç oranları yükseliyordu" iddiasını reddettiklerini ancak Beyaz Saray'la koordineli hareket etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, dün, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onlar görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." diye konuşmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden İstanbul için fırtına uyarısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale’de orman yangını sebebiyle 2 bin 220 vatandaşımızı güvenli bölgelere tahliye ettik
Emine Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'nin eşiyle görüştü
Gürcistan Cumhurbaşkanı: (Rusya-Ukrayna) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göstermiş olduğu rol barış için son derece önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı

Benzer haberler

Trump'ın talimatının ardından Ulusal Muhafızlar Washington'a gelmeye başladı

Trump'ın talimatının ardından Ulusal Muhafızlar Washington'a gelmeye başladı

ABD'de yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında geldi

Her parlayan şey altın değildir: Trump'ın yeni ticaret anlaşmalarının kapsamı ve sürdürülebilirliği

AB'nin 26 liderinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj: Ukrayna ve Avrupa'nın çıkarları korunmalı

AB'nin 26 liderinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj: Ukrayna ve Avrupa'nın çıkarları korunmalı

ABD'nin başkenti Washington DC'de, İsrail'in öldürdüğü gazeteciler için anma etkinliği düzenlendi

ABD'nin başkenti Washington DC'de, İsrail'in öldürdüğü gazeteciler için anma etkinliği düzenlendi
ABD Başkanı Trump, Intel CEO'su Tan ile görüştü

ABD Başkanı Trump, Intel CEO'su Tan ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet